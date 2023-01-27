Google бесплатно обучит латвийских предпринимателей развитию бизнеса в цифровой среде

"Сегодняшний рынок труда требует обучения на протяжении всей жизни. Это позволяет людям не только переквалифицироваться в отрасли с наибольшим потенциалом, но и строить удовлетворяющую их трудовую жизнь, дольше сохранять свое психическое и эмоциональное благополучие. И только умный народ может осуществить технологическую модернизацию, разработать инновации, в которых нуждается мир, и создать более высокий уровень жизни для всех нас". Министр выразила свое удовлетворение сотрудничеством с Google в развитии человеческих ресурсов, укреплении экономической безопасности и вовлечении регионов и латвийской диаспоры за рубежом.

Каспарс Рожкалнс, директор LIAA, отметил, что тренинг Google внес значительный вклад в развитие цифровых компетенций предпринимателей. "Участники региональных бизнес-инкубаторов LIAA, принявшие участие в процессе обучения, отметили, что были бы рады и впредь участвовать в подобной программе. Следует подчеркнуть, что в этом году также на национальном уровне будет доступно несколько программ поддержки цифровизации предприятий, в том числе программа цифровых ваучеров под управлением LIAA, в рамках которой предприятия смогут привлечь до 100 тысяч евро", – сказал Рожкалнс.

В прошлом году более 6 000 человек в Латвии начали обучение при поддержке Google, что вдвое превышает первоначальную цель. Участники высоко оценили практический аспект предоставленной информации и возможность получить обратную связь от профессионалов в этой области.