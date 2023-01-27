Хотя цифровые технологии стали одним из важнейших факторов развития бизнеса, малые и средние предприятия Латвии значительно отстают от среднеевропейского уровня, занимая лишь 23-е место из 27 стран ЕС по внедрению цифровых технологий. Латвийские предприятия имеют доступ к ряду до сих пор неиспользованных цифровых решений, поэтому Google совместно с Министерством экономики и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) продолжает программу обучения "Izaugsme ar Google", в которой в прошлом году приняли участие более 6 000 представителей бизнеса, включая латвийцев за рубежом.
Google бесплатно обучит латвийских предпринимателей развитию бизнеса в цифровой среде
"Цифровизация является ключевым фактором повышения эффективности и создания новых возможностей для бизнеса, что особенно важно в период неопределенности. Однако недостаток понимания и информации, а также осторожность и страх перед неизвестным являются теми проблемами, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, когда задумывается о внедрении цифровых решений.
Наша цель – поощрять и поддерживать предпринимателей на их пути к росту, поэтому в этом году мы продолжаем программу "Izaugsme ar Google". В сотрудничестве с ведущими латвийскими экспертами в области кибербезопасности, электронной коммерции и цифрового маркетинга мы подготовили серию тренингов, приглашая всех желающих научиться интегрировать различные цифровые решения в свой бизнес", – говорит Витаутас Кубилюс, директор Google в странах Балтии.
Бесплатные онлайн-тренинги будут проводиться со 2 февраля, особое внимание уделяя вопросам кибербезопасности, экспорта и международного роста. Новинкой этого года станут индивидуальные консультации, которые помогут участникам применить свои навыки на практике.
Программа реализуется в тесном сотрудничестве с Министерством экономики и LIAA. Выступая перед участниками мероприятия, министр экономики Илзе Индриксоне подчеркнула важность компетентных человеческих ресурсов для экономических преобразований.
"Сегодняшний рынок труда требует обучения на протяжении всей жизни. Это позволяет людям не только переквалифицироваться в отрасли с наибольшим потенциалом, но и строить удовлетворяющую их трудовую жизнь, дольше сохранять свое психическое и эмоциональное благополучие. И только умный народ может осуществить технологическую модернизацию, разработать инновации, в которых нуждается мир, и создать более высокий уровень жизни для всех нас". Министр выразила свое удовлетворение сотрудничеством с Google в развитии человеческих ресурсов, укреплении экономической безопасности и вовлечении регионов и латвийской диаспоры за рубежом.
Каспарс Рожкалнс, директор LIAA, отметил, что тренинг Google внес значительный вклад в развитие цифровых компетенций предпринимателей. "Участники региональных бизнес-инкубаторов LIAA, принявшие участие в процессе обучения, отметили, что были бы рады и впредь участвовать в подобной программе. Следует подчеркнуть, что в этом году также на национальном уровне будет доступно несколько программ поддержки цифровизации предприятий, в том числе программа цифровых ваучеров под управлением LIAA, в рамках которой предприятия смогут привлечь до 100 тысяч евро", – сказал Рожкалнс.
В прошлом году более 6 000 человек в Латвии начали обучение при поддержке Google, что вдвое превышает первоначальную цель. Участники высоко оценили практический аспект предоставленной информации и возможность получить обратную связь от профессионалов в этой области.
"Эти курсы были как маленькое пособие, благодаря которому я смогла "разложить по полочкам" следующие шаги в развитии своего бренда. Без лишних и абстрактных разговоров были наглядно показаны примеры и тот минимум, который необходимо сделать в самом начале. Кроме того, возможность получить обратную связь от профессионалов в каждой области непосредственно для своего бизнеса – неоценимое преимущество для всех, кто хочет развиваться или только начал свой бизнес", – говорит Агрита Крейцберга, создатель и совладелец бренда Fox The Maker и одна из участниц "Izaugsme ar Google".
Кому и какие возможности открывает "Izaugsme ar Google"?
Глобальная программа "Izaugsme ar Google" (Grow with Google) предлагает специально разработанное для латвийских жителей и предприятий обучение новым цифровым навыкам. Программы обучения актуальны не только для существующих предприятий и их сотрудников, но и для тех, кто находится в начале своего бизнес-пути или хочет построить карьеру в этой области. Участвовать приглашаются все заинтересованные лица.
Повышенное внимание в этом году будет уделено вопросам кибербезопасности, участники узнают о распространенных угрозах безопасности в Интернете и практических способах самозащиты. Также будет уделяться повышенное внимание оказанию помощи латвийским предприятиям в их международном развитии. Возможность продавать товары и услуги через границу может способствовать развитию бизнеса и росту ВВП Латвии, поскольку, согласно индексу DESI, в 2022 году только 7% латвийских малых и средних предприятий осуществляли трансграничную торговлю, по сравнению с 12% в Литве и 9% в Эстонии.
Чтобы подать заявку на обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте, указав желаемую тему курса и дату. Первые учебные курсы начнутся 2 февраля этого года и будут проводиться в режиме онлайн под руководством опытных преподавателей. Обучение будет проводиться на латышском языке, а некоторые курсы - и на русском. Занятия будут интерактивными, давая возможность принимать участие в дискуссиях и задавать интересующие вопросы.
Более подробную информацию о программе "Izaugsme ar Google" можно найти здесь.
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