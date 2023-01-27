Денис Васильев не попал на пьедестал чемпионата Европы

Чемпионом Европы стал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, который по сумме двух программ получил 267,77 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо, набравший 259,92 балла. На третьей строчке Лукас Бричги из Швейцарии - 248,01 балла.

Латвийский фигурист Денис Васильев стал 5-м. В короткой программе он показал свой лучший результат в сезоне и перед произвольной программой с 84,81 баллами занимал третье место. Однако, из-за ошибок во время пятничного проката Васильев набрал 151,54 балла - это на 20 баллов меньше, чем его лучший результат в этом сезоне.

Итоговое положение:

Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 267,77 балла Маттео Риццо (Италия) - 259,92 Лукас Бричги (Швейцария) - 248,01 Кевин Аймо (Франция) - 240,92 Денис Васильев (Латвия) - 236,35 Даниэль Грассль (Италия) - 230,83 Ника Эгадзе (Грузия) - 220,65 Михаил Селевко (Эстония) - 218,30 Андреас Нордебак (Швеция) - 212,95 Габриэле Франджипани (Италия) - 211,62

Напомним, в прошлом году на чемпионате Европы в Таллинне Васильев занял третье место, набрав в сумме рекордные 272,08 балла.

Латвию на чемпионате Европы представляет также Софья Степченко, которая после короткой программы занимает 14-е место, а также дуэт Аурелия Ипполито и Люк Рассел, которые после ритм-танца занимают 20-ю строчку.

Соревнования завершатся в субботу, а в воскресенье пройдут показательные выступления лучших спортсменов.