В субботу состоится съезд "Согласия"

Делегаты съезда обсудят текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав и избрать руководство партии.

Правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.

Уже сообщалось, что отделение "Согласия" в Резекне и Резекненском крае, а также отделение партии Лудзенского края призвали игнорировать предстоящий в выходные съезд, но выходить из партии не планируют, говорится в заявлении, подписанном мэром Резекне Александром Барташевичем, председателем Резекненского краевого отделения партии Екатериной Ивановой и председателем Лудзенского краевого отделения Евгенией Кущ.

Урбанович сообщил агентству LETA, что заявлений о выходе из партии от указанных региональных отделений не поступало.

"Что это значит, мне непонятно, кроме того, что часть делегатов съезда не будет на съезде", - сказал политик, признав, что окажется ли съезд партии решающим, станет понятно только на месте.