В субботу в 11:00 в Риге, в АТТА-Centre, состоится съезд социал-демократической партии "Согласие", сообщили агентству LETA в бюро партии.
В субботу состоится съезд "Согласия"
Делегаты съезда обсудят текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав и избрать руководство партии.
Правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.
Уже сообщалось, что отделение "Согласия" в Резекне и Резекненском крае, а также отделение партии Лудзенского края призвали игнорировать предстоящий в выходные съезд, но выходить из партии не планируют, говорится в заявлении, подписанном мэром Резекне Александром Барташевичем, председателем Резекненского краевого отделения партии Екатериной Ивановой и председателем Лудзенского краевого отделения Евгенией Кущ.
Урбанович сообщил агентству LETA, что заявлений о выходе из партии от указанных региональных отделений не поступало.
"Что это значит, мне непонятно, кроме того, что часть делегатов съезда не будет на съезде", - сказал политик, признав, что окажется ли съезд партии решающим, станет понятно только на месте.
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