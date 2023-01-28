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В субботу состоится съезд "Согласия"

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу состоится съезд "Согласия"
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Логотип партии "Согласие"
Логотип партии "Согласие" Фото: Evija Trifanova / LETA

В субботу в 11:00 в Риге, в АТТА-Centre, состоится съезд социал-демократической партии "Согласие", сообщили агентству LETA в бюро партии.

Делегаты съезда обсудят текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав и избрать руководство партии.

Правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.

Уже сообщалось, что отделение "Согласия" в Резекне и Резекненском крае, а также отделение партии Лудзенского края призвали игнорировать предстоящий в выходные съезд, но выходить из партии не планируют, говорится в заявлении, подписанном мэром Резекне Александром Барташевичем, председателем Резекненского краевого отделения партии Екатериной Ивановой и председателем Лудзенского краевого отделения Евгенией Кущ.

Урбанович сообщил агентству LETA, что заявлений о выходе из партии от указанных региональных отделений не поступало.

"Что это значит, мне непонятно, кроме того, что часть делегатов съезда не будет на съезде", - сказал политик, признав, что окажется ли съезд партии решающим, станет понятно только на месте.

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