Экс-россиянка из Тольятти выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, которая с 2021 года выступает за Грузию. По итогам короткой и произвольной программ 20-летняя уроженка Тольятти набрала 199,91 балла и уверенно заняла первое место.

Серебро завоевала бельгийка Луна Хендрикс (193,48 баллов), бронзу - 16-летняя представительница Швейцарии Кимми Репонд (192,51).

Итоговое положение:

Анастасия Губанова (Грузия) - 199,91 балла Луна Хендрикс (Бельгия) - 193,48 Кимми Репон (Швейцария) - 192,51 Екатерина Куракова (Польша) - 186,90 Нина Пинзарроне (Бельгия) - 185,92

Латвийская фигуристка Софья Степченко после короткой программы занимала 14-е место (55,32 балла), но удачное выступление во время произвольной программы (104,02) позволили ей подняться на итоговое 11-е место.

Напомним, латвийский фигурист Денис Васильев на чемпионате Европы стал 5-м. В короткой программе он показал свой лучший результат в сезоне и перед произвольной программой с 84,81 баллами занимал третье место. Однако, из-за ошибок во время пятничного проката Васильев набрал 151,54 балла - это на 20 баллов меньше, чем его лучший результат в этом сезоне.

Российские и белорусские фигуристы решением ISU были отстранены от участия во всех международных соревнованиях.