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Экс-россиянка из Тольятти выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

rus.tvnet.lv
Экс-россиянка из Тольятти выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
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Луна Хендрикс, Анастасия Губанова и Кимми Репонд
Луна Хендрикс, Анастасия Губанова и Кимми Репонд Фото: AFP/SCANPIX

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования в женском одиночном катании.

Золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, которая с 2021 года выступает за Грузию. По итогам короткой и произвольной программ 20-летняя уроженка Тольятти набрала 199,91 балла и уверенно заняла первое место.

Серебро завоевала бельгийка Луна Хендрикс (193,48 баллов), бронзу - 16-летняя представительница Швейцарии Кимми Репонд (192,51).

Итоговое положение:

  1. Анастасия Губанова (Грузия) - 199,91 балла
  2. Луна Хендрикс (Бельгия) - 193,48
  3. Кимми Репон (Швейцария) - 192,51
  4. Екатерина Куракова (Польша) - 186,90
  5. Нина Пинзарроне (Бельгия) - 185,92

Латвийская фигуристка Софья Степченко после короткой программы занимала 14-е место (55,32 балла), но удачное выступление во время произвольной программы (104,02) позволили ей подняться на итоговое 11-е место.

Напомним, латвийский фигурист Денис Васильев на чемпионате Европы стал 5-м. В короткой программе он показал свой лучший результат в сезоне и перед произвольной программой с 84,81 баллами занимал третье место. Однако, из-за ошибок во время пятничного проката Васильев набрал 151,54 балла - это на 20 баллов меньше, чем его лучший результат в этом сезоне.

Российские и белорусские фигуристы решением ISU были отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

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