Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и повторил рекорд Надаля

В финальном матче Джокович победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. Джокович, занимающий 5-е место в мировом рейтинге ATP, сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Циципас (4 ATP) 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.

Счёт в личных встречах стал 11:2 в пользу серба. Он обыграл Циципаса 10-й раз подряд.

Таким образом, Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open, обновив свой же рекорд по числу побед на этом турнире. На следующей неделе сербский теннисист вернётся на первую строчку мирового рейтинга, обойдя Карлоса Алькараза.

35-летний Джокович выиграл все 10 финалов Australian Open, в которых участвовал. Также он дважды выигрывал "Ролан Гаррос", трижды - US Open, семь раз - Уимблдон. Таким образом, серб стал 22-кратным победителем турниров "Большого шлема", повторив рекорд Рафаэля Надаля. У Роджера Федерера 20 таких трофеев.

В прошлом году Джокович, отказавшийся вакцинироваться от Covid-19, не смог принять участие в Australian Open. Сербу дважды аннулировали въездную визу и в итоге депортировали.