В субботу, 28 января, в Даугавпилсском олимпийском центре прошел финал шоу "Музыкальный банк 2022". Песня Lieka štuka группы Citi zēni была признана самой ценной поп- и рок- песней года в Латвии. Второе место заняла группа Sudden Lights с композицией Laternas, а третье место - песня Pie vienas uguns группы The Sound Poets, сообщает портал lsm.lv.
Группа Citi Zēni стала победителем "Музыкального банка" с песней Lieka štuka
Музыкант группы Citi Zēni Янис Петерсонс поблагодарил зрителей и слушателей и сказал, что "конце концов любовь должна победить".
После финального голосования церемонии закрытия "Музыкального банка 2022" любимые песни публики расположились в следующем порядке:
- Лучшая песня "Музыкального банка 2022": Citi zēni - Lieka štuka.
- 2 место: Sudden Lights - Laternas
- 3 место: The Sound Poets - Pie vienas uguns
- 4 место: Ivo Fomins un Tipa - Ielai pāri
- 5 место: Bermudu divstūris un Auļi - Līgava
- 6 место: Tautumeitas un Renārs Kaupers - Muoseņa
- 7 место: Shipsea - Pie upes
- 8 место: Dons - Tavs pieskāriens
- 9 место: Prāta vētra un Asnate Rancāne - Gads bez kalendāra
- 10 место: Marta - Mīlestības kontrabanda
- 11 место: Brīnišķīga diena - Dons, rolands če
- 12 место: Ko vairāk man vajag - MESA
- 13 место: Kur saule - Aminata, Būū
- 14 место: Zelta važas - Dārta Stepanova
- 15 место: Sarunāsim parunāt - Miks Dukurs, Veiv
"Трудно поверить, что мы уже в 23-й раз встречаемся в финале "Музыкального банка". Это мероприятие, которое вдохновляет на совершенствование и выступления не только состоявшихся музыкантов, но и тех, кто относительно недавно начал свою музыкальную карьеру. Желаю всем творческого и музыкально красивого следующего сезона "Музыкального банка", - сказал Каспарс Мауриньш, директор Латвийского радио 2.
"Финал "Музыкального банка" проходит в Латгалии, и это важно особенно в это время, когда сеются сомнения в ценностях, воплощенных Латгалией.
Слет самых популярных латвийских исполнителей в Даугавпилсе - это знак того, что Латгалия есть и будет одной из звезд памятника Свободы", - сказала главный редактор Латвийского радио Анита Брауна.
Видео: Песня Lieka štuka группы Citi zēni
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!