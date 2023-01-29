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Группа Citi Zēni стала победителем "Музыкального банка" с песней Lieka štuka

rus.tvnet.lv
Группа Citi Zēni стала победителем "Музыкального банка" с песней Lieka štuka
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Группа Citi Zēni
Группа Citi Zēni Фото: "Citi zēni"/Facebook.com

В субботу, 28 января, в Даугавпилсском олимпийском центре прошел финал шоу "Музыкальный банк 2022". Песня Lieka štuka группы Citi zēni была признана самой ценной поп- и рок- песней года в Латвии. Второе место заняла группа Sudden Lights с композицией Laternas, а третье место - песня Pie vienas uguns группы The Sound Poets, сообщает портал lsm.lv.

Музыкант группы Citi Zēni Янис Петерсонс поблагодарил зрителей и слушателей и сказал, что "конце концов любовь должна победить".

После финального голосования церемонии закрытия "Музыкального банка 2022" любимые песни публики расположились в следующем порядке:

  • Лучшая песня "Музыкального банка 2022": Citi zēni - Lieka štuka.
  • 2 место: Sudden Lights - Laternas
  • 3 место: The Sound Poets - Pie vienas uguns
  • 4 место: Ivo Fomins un Tipa - Ielai pāri
  • 5 место: Bermudu divstūris un Auļi - Līgava
  • 6 место: Tautumeitas un Renārs Kaupers - Muoseņa
  • 7 место: Shipsea - Pie upes
  • 8 место: Dons - Tavs pieskāriens
  • 9 место: Prāta vētra un Asnate Rancāne - Gads bez kalendāra
  • 10 место: Marta - Mīlestības kontrabanda
  • 11 место: Brīnišķīga diena - Dons, rolands če
  • 12 место: Ko vairāk man vajag - MESA
  • 13 место: Kur saule - Aminata, Būū
  • 14 место: Zelta važas - Dārta Stepanova
  • 15 место: Sarunāsim parunāt - Miks Dukurs, Veiv

"Трудно поверить, что мы уже в 23-й раз встречаемся в финале "Музыкального банка". Это мероприятие, которое вдохновляет на совершенствование и выступления не только состоявшихся музыкантов, но и тех, кто относительно недавно начал свою музыкальную карьеру. Желаю всем творческого и музыкально красивого следующего сезона "Музыкального банка", - сказал Каспарс Мауриньш, директор Латвийского радио 2.

"Финал "Музыкального банка" проходит в Латгалии, и это важно особенно в это время, когда сеются сомнения в ценностях, воплощенных Латгалией.

Слет самых популярных латвийских исполнителей в Даугавпилсе - это знак того, что Латгалия есть и будет одной из звезд памятника Свободы", - сказала главный редактор Латвийского радио Анита Брауна.

Видео: Песня Lieka štuka группы Citi zēni

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