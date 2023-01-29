Арест, обыски и хищение сотен тысяч: что происходит в Даугавпилсском университете?

Между тем министр образования и науки Анда Чакша возмущена событиями в ДУ, ведь Кудиньш не только отвечает за вопросы развития и руководит проектами фонда в учебном заведении, но и является назначенным ДУ членом совета университета. "Считаю неприемлемой ситуацию, которая сложилась в Даугавпилсском университете - что совет как куратор одновременно является и частью ректората. (...) С моей точки зрения, это явно доказывает, что так работать не подобает. Совет - это наблюдательный орган, он не может контролировать, если член совета сам работает в университете", - говорит министр.

Совет ДУ состоит из семи человек: по трое избираются правительством и сенатом университета, один назначается президентом. Временным председателем совета является Марис Бозович, избранный Кабинетом министров, который в четверг был отозван в министерство для консультаций. "В настоящее время принимается несколько процессуальных решений и информация еще официально не оформлена в письменной форме, но есть также несколько вопросов этического характера, вопросы о доверии, и в ближайшее время они будут рассмотрены на внеочередных заседаниях совета".

Сам Кудиньш на вопрос De Facto о том, планирует ли он выйти из совета, ответил уклончиво - следующее очередное заседание назначено только на март, и в любом случае сенат, назначивший его на должность, имеет право и отозвать его.

Если малоизвестная компания LR pro хорошо справлялась с закупкой ДУ, то их более опытные конкуренты не слишком довольны. Например, латвийско-британское совместное предприятие Zygon Baltic Consulting, которое когда-то безуспешно жаловалось в IUB на закупку ДУ, выигранную LR pro, на просьбу De Facto прокомментировать опыт университетских тендеров, ответило: "Мы - компания с более чем 20-летним успешным опытом, которая занимается организацией и проведением обучения в различных областях. Подтверждаем, что за последние три года мы несколько раз готовили и подавали заявки на объявленные ДУ закупки в связи с заявкой на организацию и проведение обучения. Предложив команду преподавателей, соответствующую правилам конкурса (требованиям) и развернутые программы обучения по минимальной цене, мы ни разу так и не получили статус наиболее экономически выгодного предложения по заключению договора на организацию обучения в ДУ".