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Арест, обыски и хищение сотен тысяч: что происходит в Даугавпилсском университете?

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Арест, обыски и хищение сотен тысяч: что происходит в Даугавпилсском университете?
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Даугавпилсский университет
Даугавпилсский университет Фото: Ivars Soikāns/LETA

Даугавпилсский университет (ДУ) на этой неделе потряс беспрецедентный скандал: обыск в кабинете проректора Яниса Кудиньша, его арест и подозрения Европейской прокуратуры в хищении 600 тысяч евро из Социального фонда ЕС (ESF).

Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает, что подозрения европейских прокуроров вызвали несколько закупок различных тренингов для сотрудников вуза, которые были предоставлены SIA LR pro. Подозреваются как член правления и официальный владелец компании, так и еще двое задержанных, чья связь с компаний тщательнее скрыта. Оба они принадлежат семье Римвидсов-Мицкевичей: мать-бухгалтер Мария и сын Ян, бывший сенатор ДУ и близкий друг Кудиньша.

В Даугавпилсском университете Янис Кудиньш не только отвечает за вопросы развития, но и является членом совета университета, делегированным сенатом. Ранее он был членом Даугавпилсской краевой думы, председателем студенческого совета ДУ и членом правления Даугавпилсского аэропорта. Год назад Кудиньш стал председателем совета Даугавпилсской региональной больницы. Когда он баллотировался на выборах в Сейм от "Объединенного списка" (ОС), то смог подняться с десятого места в списке Латгале на пятое, но все равно не прошел в парламент.

В четверг, 26 января, Кудиньш впервые вернулся в свой кабинет на втором этаже здания университета после ареста и пребывания в одиночной камере. Наложенный на него запрет на принятие решений, связанных с проектами фондов ЕС, не помешает выполнению других обязанностей в университете, заявил в телефонном разговоре с De Facto сам Кудиньш, который категорически отрицает свою вину в мошенничестве.

Кудиньш руководил двумя проектами, софинансируемыми ESF, которые длились с 2018-го по прошлый год. Они были связаны с укреплением профессиональной компетентности и потенциала профессорско-преподавательского состава Даугавпилсского университета - в основном с помощью различных тренингов. Английский язык, навыки лидерства, цифровые навыки и способы борьбы с выгоранием преподавателям ДУ помогало изучать SIA LR pro.

На домашней странице основанного в 2019 году предприятия Lrpro.lv, не упоминается ни один конкретный клиент, размещенные отзывы кажутся выдуманными, а фотографии взяты из фотобанка. Есть и очень специфические вещи: заявление о более чем 1400 довольных клиентах, годом основания почему-то назван 2013-й, а контактным адресом указана квартира в Риге на улице Кришьяна Барона.

Владельцем этой 20-метровой квартиры является Мария Римвиде-Мицкевича. В другой ее квартире, которая находится в Даугавпилсе на улице Виенибас, примерно в 200 метрах от ДУ, был зарегистрирован юридический адрес компании сразу после ее основания. В свою очередь, домен Lrpro.lv был зарегистрирован на имя SIA ее сыном - Янисом Римвидсом-Мицкевичем. Судя по соцсетям, официальный владелец компании давно проживает в Великобритании - это Кристина Дризленок, акции которой в LR pro на этой неделе были арестованы Государственной полицией.

В телефонном разговоре с De Facto на вопрос, что он знает о компании LR pro, выигравшей закупку, кто члены ее правления и собственники, Кудиньш ответил: "Да, Кристина Дризленок, если не ошибаюсь". На просьбу прокомментировать тот факт, что компания сейчас и ранее заявляла свой юридический адрес в квартирах, принадлежащих Марии Римвиде-Мицкевиче, замректора ДУ ответил: "Я узнал это во время данного процесса. Но в мои обязанности не входит проверка юридического адреса...". Он также не располагал информацией о том, что заявление на регистрацию домашней страницы LR pro подал Янис Римвидс-Мицкевичс.

Кудиньш и Римвидс-Мицкевичс хорошо знают друг друга более десяти лет - оба когда-то были руководителями студенческого совета Даугавпилсского университета и после этого также исполняли в вузе различные обязанности. Кроме того, Facebook Кудиньша свидетельствует о тесной дружбе - буквально за неделю до ареста они катались на лыжах в Альпах в компании друзей. Подобные лыжные походы или прогулки на яхте проводились и раньше, Римвидс-Мицкевичс также был на праздновании дня рождения Кудиньша.

Два с половиной года назад оба участвовали в рекламном ролике, созданном для учебной программы DU "Бизнес и финансовые процессы" в рамках другого проекта, софинансируемого ESF. В нем Римвидс-Мицкевичс был заявлен как член правления компании EU-Trader, которая считается "известным и надежным оптовым торговцем электротоварами". Это было неправдой, поскольку уже в 2019 году, после наложения штрафа СГД по делу об административном правонарушении, Реестр предприятий освободил Римвидса-Мицкевичса от занимаемой должности во всех обществах капитала, где он был членом правления.

Однако каковы на данный момент отношения Римвидса-Мицкевичса с SIA LR pro? В ответ на звонки de facto он лишь повторяет, что ему запрещено что-либо комментировать.

Прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс подтвердил de facto, что расследование по делу проходит о выигранных закупках SIA LR pro: "Также арестованы недвижимое имущество как предположительно преступное имущество, банковские счета и средства компании, в том числе акции капитала упомянутой вами компании".

Между тем в ректорате ДУ арест Кудиньша и подозрение в хищении сотен тысяч из европейских фондов вызвали глубокий шок. В среду вечером совет университета собрался на экстренное заседание, чтобы рассмотреть проекты и подумать, как действовать дальше. "Сегодня, кстати, было предложение от совета, и я, как ректор, это подтвердил, что моим долгом будет пригласить независимую проверку этих проектов, чтобы еще раз убедиться, насколько в соответствии со всеми административными и номенклатурными и всеми, всеми другими критериями прошла эта процедура", - сказала после встречи ректор ДУ Ирена Кокина.

Проректор по науке и бывший ректор ДУ Арвид Баршевскис, у которого до сих пор не было причин сомневаться в честности Кудиньша, не знал о связи семьи Римвидсов-Мицкевичей с компанией, выигравшей несколько сотен тысяч на университетских закупках. Баршевскис пока не уверен, создает ли такая связь сама по себе риски для проектов фонда: "Во-первых, мы не можем отследить друзей и знакомых наших сотрудников. Но если, например, лицо участвует в закупке, то своей подписью оно удостоверяет, что у него нет конфликта интересов в этой закупке. И я абсолютно уверен, что это сделано в закупочной комиссии и везде, потому что это автоматическая процедура, без которой эта закупка не может состояться".

Баршевскис считает, что контроль за проектами Европейского фонда очень жесткий - как внутри ДУ, где привлекаются специалисты для разработки спецификаций закупок, а уже потом оценивается качество полученных услуг, так и снаружи, где за соблюдением законов следят Управление по контролю за закупками и Центральное агентство по финансам и контрактам.

Между тем министр образования и науки Анда Чакша возмущена событиями в ДУ, ведь Кудиньш не только отвечает за вопросы развития и руководит проектами фонда в учебном заведении, но и является назначенным ДУ членом совета университета. "Считаю неприемлемой ситуацию, которая сложилась в Даугавпилсском университете - что совет как куратор одновременно является и частью ректората. (...) С моей точки зрения, это явно доказывает, что так работать не подобает. Совет - это наблюдательный орган, он не может контролировать, если член совета сам работает в университете", - говорит министр.

Совет ДУ состоит из семи человек: по трое избираются правительством и сенатом университета, один назначается президентом. Временным председателем совета является Марис Бозович, избранный Кабинетом министров, который в четверг был отозван в министерство для консультаций. "В настоящее время принимается несколько процессуальных решений и информация еще официально не оформлена в письменной форме, но есть также несколько вопросов этического характера, вопросы о доверии, и в ближайшее время они будут рассмотрены на внеочередных заседаниях совета".

Сам Кудиньш на вопрос De Facto о том, планирует ли он выйти из совета, ответил уклончиво - следующее очередное заседание назначено только на март, и в любом случае сенат, назначивший его на должность, имеет право и отозвать его.

Если малоизвестная компания LR pro хорошо справлялась с закупкой ДУ, то их более опытные конкуренты не слишком довольны. Например, латвийско-британское совместное предприятие Zygon Baltic Consulting, которое когда-то безуспешно жаловалось в IUB на закупку ДУ, выигранную LR pro, на просьбу De Facto прокомментировать опыт университетских тендеров, ответило: "Мы - компания с более чем 20-летним успешным опытом, которая занимается организацией и проведением обучения в различных областях. Подтверждаем, что за последние три года мы несколько раз готовили и подавали заявки на объявленные ДУ закупки в связи с заявкой на организацию и проведение обучения. Предложив команду преподавателей, соответствующую правилам конкурса (требованиям) и развернутые программы обучения по минимальной цене, мы ни разу так и не получили статус наиболее экономически выгодного предложения по заключению договора на организацию обучения в ДУ".

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