Даугавпилсский университет (ДУ) на этой неделе потряс беспрецедентный скандал: обыск в кабинете проректора Яниса Кудиньша, его арест и подозрения Европейской прокуратуры в хищении 600 тысяч евро из Социального фонда ЕС (ESF).
Арест, обыски и хищение сотен тысяч: что происходит в Даугавпилсском университете?
Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает, что подозрения европейских прокуроров вызвали несколько закупок различных тренингов для сотрудников вуза, которые были предоставлены SIA LR pro. Подозреваются как член правления и официальный владелец компании, так и еще двое задержанных, чья связь с компаний тщательнее скрыта. Оба они принадлежат семье Римвидсов-Мицкевичей: мать-бухгалтер Мария и сын Ян, бывший сенатор ДУ и близкий друг Кудиньша.
В Даугавпилсском университете Янис Кудиньш не только отвечает за вопросы развития, но и является членом совета университета, делегированным сенатом. Ранее он был членом Даугавпилсской краевой думы, председателем студенческого совета ДУ и членом правления Даугавпилсского аэропорта. Год назад Кудиньш стал председателем совета Даугавпилсской региональной больницы. Когда он баллотировался на выборах в Сейм от "Объединенного списка" (ОС), то смог подняться с десятого места в списке Латгале на пятое, но все равно не прошел в парламент.
В четверг, 26 января, Кудиньш впервые вернулся в свой кабинет на втором этаже здания университета после ареста и пребывания в одиночной камере. Наложенный на него запрет на принятие решений, связанных с проектами фондов ЕС, не помешает выполнению других обязанностей в университете, заявил в телефонном разговоре с De Facto сам Кудиньш, который категорически отрицает свою вину в мошенничестве.
Кудиньш руководил двумя проектами, софинансируемыми ESF, которые длились с 2018-го по прошлый год. Они были связаны с укреплением профессиональной компетентности и потенциала профессорско-преподавательского состава Даугавпилсского университета - в основном с помощью различных тренингов. Английский язык, навыки лидерства, цифровые навыки и способы борьбы с выгоранием преподавателям ДУ помогало изучать SIA LR pro.
На домашней странице основанного в 2019 году предприятия Lrpro.lv, не упоминается ни один конкретный клиент, размещенные отзывы кажутся выдуманными, а фотографии взяты из фотобанка. Есть и очень специфические вещи: заявление о более чем 1400 довольных клиентах, годом основания почему-то назван 2013-й, а контактным адресом указана квартира в Риге на улице Кришьяна Барона.
Владельцем этой 20-метровой квартиры является Мария Римвиде-Мицкевича. В другой ее квартире, которая находится в Даугавпилсе на улице Виенибас, примерно в 200 метрах от ДУ, был зарегистрирован юридический адрес компании сразу после ее основания. В свою очередь, домен Lrpro.lv был зарегистрирован на имя SIA ее сыном - Янисом Римвидсом-Мицкевичем. Судя по соцсетям, официальный владелец компании давно проживает в Великобритании - это Кристина Дризленок, акции которой в LR pro на этой неделе были арестованы Государственной полицией.
В телефонном разговоре с De Facto на вопрос, что он знает о компании LR pro, выигравшей закупку, кто члены ее правления и собственники, Кудиньш ответил: "Да, Кристина Дризленок, если не ошибаюсь". На просьбу прокомментировать тот факт, что компания сейчас и ранее заявляла свой юридический адрес в квартирах, принадлежащих Марии Римвиде-Мицкевиче, замректора ДУ ответил: "Я узнал это во время данного процесса. Но в мои обязанности не входит проверка юридического адреса...". Он также не располагал информацией о том, что заявление на регистрацию домашней страницы LR pro подал Янис Римвидс-Мицкевичс.
Кудиньш и Римвидс-Мицкевичс хорошо знают друг друга более десяти лет - оба когда-то были руководителями студенческого совета Даугавпилсского университета и после этого также исполняли в вузе различные обязанности. Кроме того, Facebook Кудиньша свидетельствует о тесной дружбе - буквально за неделю до ареста они катались на лыжах в Альпах в компании друзей. Подобные лыжные походы или прогулки на яхте проводились и раньше, Римвидс-Мицкевичс также был на праздновании дня рождения Кудиньша.
Два с половиной года назад оба участвовали в рекламном ролике, созданном для учебной программы DU "Бизнес и финансовые процессы" в рамках другого проекта, софинансируемого ESF. В нем Римвидс-Мицкевичс был заявлен как член правления компании EU-Trader, которая считается "известным и надежным оптовым торговцем электротоварами". Это было неправдой, поскольку уже в 2019 году, после наложения штрафа СГД по делу об административном правонарушении, Реестр предприятий освободил Римвидса-Мицкевичса от занимаемой должности во всех обществах капитала, где он был членом правления.
Однако каковы на данный момент отношения Римвидса-Мицкевичса с SIA LR pro? В ответ на звонки de facto он лишь повторяет, что ему запрещено что-либо комментировать.
Прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс подтвердил de facto, что расследование по делу проходит о выигранных закупках SIA LR pro: "Также арестованы недвижимое имущество как предположительно преступное имущество, банковские счета и средства компании, в том числе акции капитала упомянутой вами компании".
Между тем в ректорате ДУ арест Кудиньша и подозрение в хищении сотен тысяч из европейских фондов вызвали глубокий шок. В среду вечером совет университета собрался на экстренное заседание, чтобы рассмотреть проекты и подумать, как действовать дальше. "Сегодня, кстати, было предложение от совета, и я, как ректор, это подтвердил, что моим долгом будет пригласить независимую проверку этих проектов, чтобы еще раз убедиться, насколько в соответствии со всеми административными и номенклатурными и всеми, всеми другими критериями прошла эта процедура", - сказала после встречи ректор ДУ Ирена Кокина.
Проректор по науке и бывший ректор ДУ Арвид Баршевскис, у которого до сих пор не было причин сомневаться в честности Кудиньша, не знал о связи семьи Римвидсов-Мицкевичей с компанией, выигравшей несколько сотен тысяч на университетских закупках. Баршевскис пока не уверен, создает ли такая связь сама по себе риски для проектов фонда: "Во-первых, мы не можем отследить друзей и знакомых наших сотрудников. Но если, например, лицо участвует в закупке, то своей подписью оно удостоверяет, что у него нет конфликта интересов в этой закупке. И я абсолютно уверен, что это сделано в закупочной комиссии и везде, потому что это автоматическая процедура, без которой эта закупка не может состояться".
Баршевскис считает, что контроль за проектами Европейского фонда очень жесткий - как внутри ДУ, где привлекаются специалисты для разработки спецификаций закупок, а уже потом оценивается качество полученных услуг, так и снаружи, где за соблюдением законов следят Управление по контролю за закупками и Центральное агентство по финансам и контрактам.
Между тем министр образования и науки Анда Чакша возмущена событиями в ДУ, ведь Кудиньш не только отвечает за вопросы развития и руководит проектами фонда в учебном заведении, но и является назначенным ДУ членом совета университета. "Считаю неприемлемой ситуацию, которая сложилась в Даугавпилсском университете - что совет как куратор одновременно является и частью ректората. (...) С моей точки зрения, это явно доказывает, что так работать не подобает. Совет - это наблюдательный орган, он не может контролировать, если член совета сам работает в университете", - говорит министр.
Совет ДУ состоит из семи человек: по трое избираются правительством и сенатом университета, один назначается президентом. Временным председателем совета является Марис Бозович, избранный Кабинетом министров, который в четверг был отозван в министерство для консультаций. "В настоящее время принимается несколько процессуальных решений и информация еще официально не оформлена в письменной форме, но есть также несколько вопросов этического характера, вопросы о доверии, и в ближайшее время они будут рассмотрены на внеочередных заседаниях совета".
Сам Кудиньш на вопрос De Facto о том, планирует ли он выйти из совета, ответил уклончиво - следующее очередное заседание назначено только на март, и в любом случае сенат, назначивший его на должность, имеет право и отозвать его.
Если малоизвестная компания LR pro хорошо справлялась с закупкой ДУ, то их более опытные конкуренты не слишком довольны. Например, латвийско-британское совместное предприятие Zygon Baltic Consulting, которое когда-то безуспешно жаловалось в IUB на закупку ДУ, выигранную LR pro, на просьбу De Facto прокомментировать опыт университетских тендеров, ответило: "Мы - компания с более чем 20-летним успешным опытом, которая занимается организацией и проведением обучения в различных областях. Подтверждаем, что за последние три года мы несколько раз готовили и подавали заявки на объявленные ДУ закупки в связи с заявкой на организацию и проведение обучения. Предложив команду преподавателей, соответствующую правилам конкурса (требованиям) и развернутые программы обучения по минимальной цене, мы ни разу так и не получили статус наиболее экономически выгодного предложения по заключению договора на организацию обучения в ДУ".
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