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Остапенко приблизилась к топ-10 мирового рейтинга

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Остапенко приблизилась к топ-10 мирового рейтинга
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Алёна Остапенко
Алёна Остапенко Фото: AFP/SCANPIX

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовали обновлённый рейтинг.

По итогам Australian Open латвийская теннисистка Алёна Остапенко поднялась с 17-го на 12-е место рейтинга WTA. 25-летняя Остапенко на только что завершившемся Открытом чемпионате Австралии впервые в карьере дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Елене Рыбакиной из Казахстана - 2:6, 4:6.

Рыбакина по итогам Australian Open впервые в карьере вошла в топ-10, а победительница турнира белоруска Арина Соболенко поднялась с 5-го на 2-е место. Лидером рейтинга осталась полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. Версия от 30 января 2023 года

  1. (1) Ига Свёнтек (Польша) - 10 485 очков
  2. (5) Арина Соболенко (Беларусь) - 6100
  3. (2) Онс Жабер (Тунис) - 5210
  4. (3) Джессика Пегула (США) - 5000
  5. (4) Каролин Гарсия (Франция) - 4645
  6. (7) Коко Гауфф (США) - 3992
  7. (6) Мария Саккари (Греция) - 3811
  8. (8) Дарья Касаткина (Россия) - 3380
  9. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) - 2905
  10. (25) Елена Рыбакина (Казахстан) - 2815
  11. (9) Вероника Кудерметова (Россия) - 2740
  12. (17) Елена Остапенко (Латвия) - 2340

Сербский теннисист Новак Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP. После победы на Australian Open у 35-летнего спортсмена 7070 очков, он опередил испанца Карлоса Алькараса (6730). Третью строчку занимает финалист минувшего Australian Open грек Стефанос Циципас (6195). Не защитивший титул испанец Рафаэль Надаль опустился на шестое место.

Отметим, что российский теннисист Даниил Медведев на минувшем Открытом чемпионате Австралии не смог защитить очки, полученные за выход в финал прошлогоднего турнира, уступив в матче третьего круга. Медведев впервые с 1 июля 2019 года вне топ-10 рейтинга (12-е место).

Рейтинг ATP. Версия от 30 января 2023 года

  1. (5) Новак Джокович (Сербия) - 7070 очков
  2. (1) Карлос Алькараз (Испания) - 6730
  3. (4) Стефанос Циципас (Греция)﻿ - 6195
  4. (3) Каспер Рууд (Норвегия) ﻿- 5765
  5. (6) Андрей Рублёв (Россия)﻿ - 4200
  6. (2) ﻿Рафаэль Надаль (Испания) - 3815
  7. (7) Феликс Оже (Канада) - 3715
  8. (9) Тэйлор Фритц (США) - 3410
  9. (10) Хольгер Руне (Дания) - 3046
  10. (11) Хуберт Гуркач (Польша) - 2995

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