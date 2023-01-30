Бывший боец UFC Эрик Спайсли в своём аккаунте в Twitter рассказал, сколько можно заработать в Лиге пощёчин, созданной его бывшим боссом Даной Уайтом.
ВИДЕО ⟩ Сколько платят за "профессиональный" обмен пощёчинами?
Президент UFC запустил Лигу пощёчин под названием Power Slap League, которая ещё до своего первого шоу удостоилась критики как со стороны бойцов, так и со стороны медиков. Как сообщает Bloody Elbow, первая трансляция Power Slap League была абсолютным провалом. Правда, рейтинги турнира по пощёчинам значительно улучшились за последние недели.
В связи с этим неудивительно, что зарплаты "бойцов" Power Slap League относительно мизерны.
Спайсли в своём Twitter рассказал, что участник лиги пощёчин может выиграть 4000 долларов за один поединок. Это, конечно, если конкретный боец одержит победу. В случае проигрыша придётся довольствоваться сотрясением мозга (скорее всего) и 2000 долларов.
UFC veteran Eric Spicely said he was contacted to see if he’d like to participate in the Power Slap League. Not sure what the full pay scale is, but this nugget caught my attention: pic.twitter.com/Qlej95KmJs— Luke Thomas (@lthomasnews) January 23, 2023
Позже со Спайсли связались представители MMA Fighting, которым боец сообщил, что сразу отказался от предложения, даже не получив контракт на участие в турнире.
Формат турнира по пощёчинам регулярно вызывает критику со стороны врачей. Также часто подчёркивается абсолютно примитивная и варварская специфика этого "вида спорта" - "боец" просто обязан выдержать удар без возможности защититься.
"Пощёчины открытой ладонью часто вызывают потерю сознания, иногда на очень длительное время. Это означает сотрясение мозга. У "спортсмена", получившего такой удар, нет возможности защититься. Эти удары накапливаются. Моё профессиональное мнение таково, что люди, которые будут соревноваться в этих боях, будут страдать неврологическими расстройствами", - сказал однажды о турнирах по пощёчинам известный невролог в спортивных единоборствах Нитин Ситхи.
Сам Уайт, конечно же, защищает своё детище, регулярно сравнивая турниры по пощёчинам с боксом, где бойцы выдерживают гораздо больше ударов.
Правда, у боксёров есть все возможности защищаться, уклоняясь или блокируя удары.
Остаётся только ждать, как долго Уайт сможет выдержать давление окружающих и продолжит проект Power Slap League. Учитывая, что UFC когда-то был в точно такой же ситуации (осуждение и низкие рейтинги), нельзя исключать, что Уайту удастся закрепить Лигу пощёчин как постоянный "вид спорта".
Slapped so hard she did a somersault 😳 pic.twitter.com/B2p7yiP0zI— Power Slap Official (@powerslapleague) January 19, 2023
What do you think about this new #PowerSlap league? pic.twitter.com/0wnamWW6E1— GamblingSiteFinder.com (@gmblngsitefindr) January 19, 2023
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