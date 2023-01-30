ВИДЕО ⟩ Сколько платят за "профессиональный" обмен пощёчинами?

Формат турнира по пощёчинам регулярно вызывает критику со стороны врачей. Также часто подчёркивается абсолютно примитивная и варварская специфика этого "вида спорта" - "боец" просто обязан выдержать удар без возможности защититься.

"Пощёчины открытой ладонью часто вызывают потерю сознания, иногда на очень длительное время. Это означает сотрясение мозга. У "спортсмена", получившего такой удар, нет возможности защититься. Эти удары накапливаются. Моё профессиональное мнение таково, что люди, которые будут соревноваться в этих боях, будут страдать неврологическими расстройствами", - сказал однажды о турнирах по пощёчинам известный невролог в спортивных единоборствах Нитин Ситхи.

Сам Уайт, конечно же, защищает своё детище, регулярно сравнивая турниры по пощёчинам с боксом, где бойцы выдерживают гораздо больше ударов.

Правда, у боксёров есть все возможности защищаться, уклоняясь или блокируя удары.

Остаётся только ждать, как долго Уайт сможет выдержать давление окружающих и продолжит проект Power Slap League. Учитывая, что UFC когда-то был в точно такой же ситуации (осуждение и низкие рейтинги), нельзя исключать, что Уайту удастся закрепить Лигу пощёчин как постоянный "вид спорта".

Slapped so hard she did a somersault 😳 pic.twitter.com/B2p7yiP0zI — Power Slap Official (@powerslapleague) January 19, 2023