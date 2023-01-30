Фото ⟩ Затлерс, Даневича, Дзинтарс и другие известные люди на премьере спектакля "Бренд"

В актерский состав спектакля "Бренд" 2023 года вошли два актера из легендарной постановки - Юрис Стренга и Ольга Дреге, которая вместе с Лидией Пупури играет в постановке Виестура Кайриша близнецов. В спектакле "Бренд" на сцене появятся: Лилита Озолиня, Карлис Арнольдс Авотс, Катрина Грига, Лаурис Дзелзитис, Вита Варпиня, Гиртс Кестерис, Анете Красовска, Клавс Кристапс Кошинс, Милена Мишкевича, Артис Робежниекс, Дайнис Гайделис, Алдис Силиньш, Дарта Даневича, особая роль в постановке есть и у хореографа-постановщика Рудольфа Гединьша.

Галерея: Премьера новой постановки режиссера Виестура Кайриша "Бренд"

Творческая группа спектакля: сценограф - Иева Юрьяне, художник по костюмам - Байба Литиня, хореограф - Яна Яцук, драматург - Юстине Клява, художник по свету - Евгений Ганзбург. Пьеса была переведена с норвежского Эдвином Раупсом. Оригинальную музыку к спектаклю написал композитор Екабс Янчевскис, и это его дебютная работа специально для театрального спектакля.

Спектакль "Бренд" Художественного театра и режиссера Арнольда Лининьша легендарен и является каноническим. В главной роли в спектакле 1975 года дублировались актеры театра "Дайлес" Юрис Стренга и Харийс Лиепиньш.

Кроме актеров и людей искусства, среди гостей были замечены Валдис Затлерс, Андрис Америкс, Райвис Дзинтарс, Раймондс Вейонис, Хосам Абу Мери и другие политические деятели Латвии.

Галерея: Прием после премьеры новой постановки режиссера Виестура Кайриша "Бренд"

Для создания одного спектакля объединились Карлис Аушкапс, сценограф Илмарс Блумбергс, режиссер-постановщик Модрис Тенисонс и композитор Раймонд Паулс. Эксперты уверены, что постановка является вершиной латвийского театра, а некоторые утверждают, что и европейского.