Инфографика ⟩ Банк Латвии обнародовал, сколько в прошлом году заработали финансовые учреждения

В декабре прибыль финансовых учреждений составила 28,5 млн евро.

Общая сумма активов финансовых учреждений в конце прошлого года составила 26,026 млрд евро, что на 6,9% или 1,67 млрд евро больше, чем в 2021 году (24,357 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 13,394 млрд евро (+7,8%), в том числе в евро резидентам выдано кредитов на сумму 13,315 млрд евро (+8%), а остаток кредитов, выданных в зарубежной валюте, составил 79,2 млн евро (-13,2%).

Остаток вкладов резидентов в конце прошлого года составил 17,997 млрд евро (+8,8%), в том числе в евро - 16,693 млрд евро (+8,3%), в зарубежных валютах - 1,304 млрд евро (+15,7%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили 3,214 млрд евро, что на 5% больше, чем в 2021 году.

Прибыль монетарных финансовых учреждений в 2021 году составила 257,9 млн евро.