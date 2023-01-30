Подоляк: "МОК - это промоутер войны, убийств и разрушений"

"МОК - промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием наблюдает, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России платформу для пропаганды геноцида", - написал Подоляк в своём Twitter.

"Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью", - добавил советник Офиса президента Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство заявлением Международного олимпийского комитета о возможном допуске россиян к международным стартам.

"Усилия МОК по привлечению спортсменов из страны-агрессора России к участию в летних Олимпийских играх в Париже в следующем году можно рассматривать как попытку показать миру, что террор может быть чем-то приемлемым", - заявил Зеленский.

"Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать её или какое-либо другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что написал по этому поводу письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который будет принимать Олимпиаду в 2024 году. "В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка", - сказал Зеленский скорее всего намекая на Олимпиаду в Берлине 1936 года (то есть, в уже нацистской Германии).

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе - при соблюдении атлетами строгих правил.

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в Париже из-за позиции МОК вернуть в международный спорт представителей России и Беларуси.