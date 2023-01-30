Смерть под Новый год: полиция просит обвинить мужчину в убийстве двухлетнего мальчика в Лиепае

Утром 31 декабря 2021 года полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи, что в Лиепае в квартире найден труп двухлетнего ребенка с видимыми гематомами на теле.

Полиция на месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержала сожителя матери мальчика. Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции за преступления имущественного характера.

В ходе расследования мужчина признался, что, воспитывая детей сожительницы, применял физическую силу, так как считал, что мать детей не справляется с их воспитанием, однако вину в убийстве мальчика он отрицал.

Тело ребенка было передано на экспертизу, чтобы установить причину смерти, и в заключении экспертизы указывается, что мальчик получил несколько травм тела, в том числе несколько травм головы, в результате чего наступила смерть.

За нанесение тяжких телесных повреждений, из-за за чего по невнимательности виновника наступила смерть пострадавшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет.