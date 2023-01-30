О ковиде, войне и беженцах: Левитс рассказал об эффективности латвийской демократии

Президент подчеркнул, что итоги выборов в Сейм являются хорошим тому доказательством: большинство избирателей в целом предпочли политику, основанную на общем благе и солидарности, а не поверили эксцентричным и социально безответственным лозунгам.

"Если пандемия нарушила нормальную жизнь нашего общества, то вторжение России в Украину нарушило международный правопорядок. В Европу вернулась война, и Россия борется против всех тех ценностей, которые являются основой латвийского государства и нашей Конституции. Героическая борьба Украины за свою независимость вызвала беспрецедентную общественную солидарность. В соотношении с объемом валового внутреннего продукта мы находимся на первом месте в мире по оказанию Украине всей возможной помощи", - подчеркнул Левитс.

По словам президента, Латвия стала одной из первых стран, которые выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Сейчас Латвия внимательно следит за тем, чтобы в ближайшее время начались серьезные переговоры о процессе присоединения, сказал президент.

Также, по словам Левитса, Латвия одной из первых выступила за создание международного трибунала для расследования российской агрессии. Это предложение постепенно набирает поддержку. Две недели назад Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы также приняли резолюции о том, что такой трибунал должен быть создан, но международное право развивается медленно, поэтому до результата еще далеко.