Наш демократический порядок недавно прошел испытание пандемией Covid-19, а основанный на правах международный порядок в настоящее время испытывается Россией и ее преступным вторжением в Украину, подчеркнул на мероприятии "Демократия и гражданское общество в Латвии и Европе" президент Эгил Левитс.
О ковиде, войне и беженцах: Левитс рассказал об эффективности латвийской демократии
По мнению президента, оба глобальных кризиса не только выявляют слабые стороны латвийской демократии, но и доказывают ее эффективность и жизнеспособность. Левитс подчеркнул, что во время пандемии мы стали свидетелями поляризации латвийского общества. Меры по ограничению Covid-19 заметно поляризовали латвийское общество, но подобные тенденции появились во всем мире - в том числе в других демократических странах.
По словам Левитса, эти меры по ограничению свободы во имя общественного здоровья и безопасности вызвали резкое недовольство различных групп латвийского общества, поскольку людям приходилось делать выбор между двумя ценностями. С одной стороны - здоровье и жизнь, следовательно - безопасность, с другой стороны - свобода действий человека.
"При этом методичное внедрение в социальные сети вводящих в заблуждение сообщений помогло узким заинтересованным группам активизировать недовольство людей. Это одновременно обнажило уязвимость нашей демократии. Выяснилось, что с помощью простых методов манипуляции, известных в социопсихологии уже на протяжении более чем 100 лет, сейчас, используя цифровые технологии, можно радикализировать большую часть общества", - указал президент.
Он обратил внимание на то, что в то же время реакция значительного большинства латвийского общества на меры по сдерживанию пандемии показала и нашу силу. По мнению Левитса, латвийская демократия оказалась намного сильнее попыток популистов дестабилизировать страну.
Президент подчеркнул, что итоги выборов в Сейм являются хорошим тому доказательством: большинство избирателей в целом предпочли политику, основанную на общем благе и солидарности, а не поверили эксцентричным и социально безответственным лозунгам.
"Если пандемия нарушила нормальную жизнь нашего общества, то вторжение России в Украину нарушило международный правопорядок. В Европу вернулась война, и Россия борется против всех тех ценностей, которые являются основой латвийского государства и нашей Конституции. Героическая борьба Украины за свою независимость вызвала беспрецедентную общественную солидарность. В соотношении с объемом валового внутреннего продукта мы находимся на первом месте в мире по оказанию Украине всей возможной помощи", - подчеркнул Левитс.
По словам президента, Латвия стала одной из первых стран, которые выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Сейчас Латвия внимательно следит за тем, чтобы в ближайшее время начались серьезные переговоры о процессе присоединения, сказал президент.
Также, по словам Левитса, Латвия одной из первых выступила за создание международного трибунала для расследования российской агрессии. Это предложение постепенно набирает поддержку. Две недели назад Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы также приняли резолюции о том, что такой трибунал должен быть создан, но международное право развивается медленно, поэтому до результата еще далеко.
Президент подчеркнул, что не менее важна и непосредственная помощь нашего народа народу Украины. Жители Латвии, компании и общественные организации пожертвовали миллионы евро, помогли принять и разместить украинских беженцев, отправили в Украину сотни автомобилей, теплые вещи, электрогенераторы и многое другое.
По информации Левитса, опрос общественного мнения, проведенный по заказу Государственной канцелярии в конце прошлого года, показал, что две трети жителей Латвии, или 68%, так или иначе поддержали Украину и украинских беженцев после российского вторжения.
Президент подчеркнул, что Украина и украинские беженцы здесь, в Латвии, высоко ценят солидарность нашего народа. Чтобы работать и учиться в Латвии, украинские беженцы изучают латышский, то есть язык страны, которая их приняла.
"И это нормально. Приятно отметить, что, например, украинские продавцы в магазинах все чаще обращаются к своим покупателям на языке нашей страны - в том числе и к тем, кто живет здесь десятилетиями и до сих пор не может произнести ни слова по-латышски", - сказал президент.
Он подчеркнул, что пандемия Covid-19 и нападение России на Украину напоминают нам, насколько важную роль в моменты кризиса играет способность общества к самоорганизации и действиям на общее благо. Это гражданские навыки, которым мы учимся на протяжении всей жизни как граждане и патриоты своей страны. По словам Левитса, без активного, требовательного, критически мыслящего и творческого гражданского общества нашей демократии было бы трудно функционировать и выживать. Демократию, по замечанию президента, укрепляет солидарная ответственность за свой народ и свою страну.
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