Пришло время посмотреть, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
Альпы и винодельня. Как прошла неделя звёзд спорта?
Альпы и винодельня. Как прошла неделя звёзд спорта?
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рекламировала часы
Лионель Месси вместе с семьёй отправился в Альпы
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам позировала у стенки
Фигуристка Анастасия Губанова отдыхала после победы на чемпионате Европы
Арина Соболенко впервые победила на Australian Open и устроила чемпионскую фотосессию с шампанским и в розовом платье
Украинская теннисистка Даяна Ястремская исследовала Таиланд
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился с подписчиками свежей фотографией, сделанной во время тренировки
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук делала селфи
Боец Пейдж Ванзант, как всегда, на грани
Дастин Порье побывал на винодельне
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