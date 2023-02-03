Анастасия Губанова - бывшая россиянка, которая принесла Грузии золотую медаль

20-летняя Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. В 2010 и 2012 годах призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили, а в 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Квителашвили.

Формально российских фигуристок на турнире не было, но фактически они все равно были. Губанова родилась в Тольятти, а сейчас живёт и тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.

Выступая за родную страну, Губанова выиграла несколько этапов Гран-при среди юниоров и стала второй в финале серии. Также Настя дважды становилась второй в финале Кубка России. В какой-то момент фигуристка перестала выдерживать конкуренцию в сборной России.

"Когда мне грузинская федерация предложила выступать за них, я, конечно же, согласилась, потому что это огромный шанс показать себя", - говорила Губанова в интервью.