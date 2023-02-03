В минувшие выходные Анастасия Губанова впервые в карьере стала чемпионкой Европы по фигурному катанию и принесла первое европейское золото Грузии, за которую она выступает с 2021 года.
Анастасия Губанова - бывшая россиянка, которая принесла Грузии золотую медаль
Экс-россиянка выходила на лёд под невероятным прессингом. С одной стороны, это был шанс всей жизни. С другой - лидерство после короткой программы могло морально на неё давить. Несмотря на некоторые ошибки во время произвольного проката, Анастасия с давлением справилась, а в финале программы не смогла сдержать эмоции и заплакала.
"Путь к этой медали был очень сложным и тернистым. Мне не передать словами, насколько я счастлива. В этот исторический день для меня и для всей Грузии хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Мамочка, это твоя заслуга. Верьте в себя и идите к своей цели. Мечты сбываются", - написала Губанова в Instagram.
Соревнования традиционно завершились показательными выступлениями, где Губанова снова блистала. Для показательного проката чемпионка Европы выбрала песню Barbie Girl группы Aqua.
В начале номера Губанова стояла неподвижно, как настоящая кукла. Ярко-розовый костюм в совокупности с макияжем идеально подошёл спортсменке. Даже очки в виде сердец у Насти были розового цвета. Затем фигуристка "ожила" и пошла зажигать.
20-летняя Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. В 2010 и 2012 годах призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили, а в 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Квителашвили.
Формально российских фигуристок на турнире не было, но фактически они все равно были. Губанова родилась в Тольятти, а сейчас живёт и тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.
Выступая за родную страну, Губанова выиграла несколько этапов Гран-при среди юниоров и стала второй в финале серии. Также Настя дважды становилась второй в финале Кубка России. В какой-то момент фигуристка перестала выдерживать конкуренцию в сборной России.
"Когда мне грузинская федерация предложила выступать за них, я, конечно же, согласилась, потому что это огромный шанс показать себя", - говорила Губанова в интервью.
Вариант с переходом Губановой в Грузию Рукавицыну предложили в 2020 году во время карантина. Настя сразу согласилась. В составе сборной Грузии Губанова дебютировала в сезоне-2021/2022 и тут же попала на все главные старты - стала 7-й на чемпионате Европы, 6-й на чемпионате мира и 11-й на Олимпиаде в Пекине.
Губанова не пригодилась России и была вынуждена сменить спортивное гражданство. Как показало время, в России очень ошиблись на её счёт и слишком рано поставили крест. Фигуристка смогла перезапустить карьеру и выиграла золото европейского первенства. Будем следить за её успехами!
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