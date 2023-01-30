Началась новая неделя, и сразу посыпались новости: стал известен решение суда по апелляции активиста Юрия Алексеева; портал "latvija.lv" переезжает на новый домен; слово года в Латвии - "окупеклис". Об этих и других новостях подробнее в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 30 января ⟩ Приговор Алексееву, слово года и перевод голливудских фильмов в Латвии
Новости Латвии:
Рижский окружной суд сегодня приговорил активиста Юрия Алексеева к одному году и одному месяцу лишения свободы за разжигание ненависти и оборот детской порнографии, а также установил срок пробационного надзора в один год.
Видео в TikTok от Swedbank вызвало возмущение в социальных сетях. Самые наблюдательные пользователи соцсетей заметили, что на видео есть нецензурные матерные слова. Apollo.lv связался с Swedbank, чтобы прояснить ситуацию.
Словом прошлого года названо "окупеклис", описывающее памятник как остаточный период оккупации, в понедельник, 30 января, заявили организаторы опроса "Слово, антислово и крылатое выражение года".
С сегодняшнего дня портал услуг государственного управления "latvija.lv" перенесен на новый доменный адрес "latvija.gov.lv", сообщили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.
Спустя почти год с начала войны России против Украины часть латвийских русских в определенной степени переживает кризис идентичности, в то же время другая часть общества, активно выступающая против агрессии России, готова стать такой же, как страна-агрессор, сказал в интервью агентству LETA ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня, социальный антрополог Клавс Седлениекс.
Депутат Сейма Алексей Росликов ("За стабильность!") ушел с должности вице-президента Латвийского объединенного профсоюза полицейских.
Наш демократический порядок недавно прошел испытание пандемией Covid-19, а основанный на правах международный порядок в настоящее время испытывается Россией и ее преступным вторжением в Украину, подчеркнул на мероприятии "Демократия и гражданское общество в Латвии и Европе" президент Эгил Левитс.
На прошлой неделе у торгового центра Vivo centrs в Елгаве между несколькими людьми произошла драка. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мужчина без движения лежит на земле, тогда как находящиеся вокруг люди бьют его ногами и дерутся между собой.
Государственная полиция просит прокуратуру обвинить мужчину в убийстве двухлетнего мальчика в Лиепае.
В прошлый вторник, 24 ноября, в Юрмале, в Каугури, произошла авария с участием трех автомобилей, виновником которой стал невнимательный водитель.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовали обновленный рейтинг. По итогам Australian Open латвийская теннисистка Алена Остапенко поднялась с 17-го на 12-е место рейтинга WTA.
За рубежом:
Вечером в воскресенье, 29 января, российские войска обстреляли Харьков, одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом в Киевском районе в центре города. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Синегубов.
Президент России Владимир Путин уничтожил российскую монополию на европейском энергетическом рынке. То, что Москва строила более 50 лет и во что вложила сотни миллиардов долларов, было уничтожено менее чем за 50 недель из-за политических амбиций и авантюр Путина, пишет Bloomberg.
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в документальном фильме Би-би-си рассказал, что российский президент Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в преддверии вторжения России в Украину.
В прошлую среду, 25 января, на востоке Турции пассажирский автобус упал в озеро.
Интересное чтиво:
Над дубляжом голливудской киноновинки "Вавилон" с Марго Робби и Брэдом Питтом на русский язык работали латвийские актеры, чьи голоса записали прямо в Риге. Это не первый иностранный фильм за последний год, локализацию которого создали в нашей стране. RUS TVNET разобрался, для какого рынка работают местные артисты и может ли их работа быть использована при пиратских показах в России, сотрудничать с которой отказались главные кинокомпании мира.
В 8:30 утра 19 января я застала Олега Буринского возле его фитнес-центра - он выносил оборудование из спортзала и грузил его в багажник своей машины. "Вот, мелочевку потихоньку перевожу. Но большая часть - тренажеры, которые надо отключать, разбирать, они огромные, одному не справиться. Нанял бригаду, должны вот подъехать", - говорит Олег, закрывая багажник. Потом достает из машины четыре большие коробки и несет их в зал, пишет главный редактор Chayka.lv Инна Плавока.
Правительство Эстонии отметило государственными наградами за 2022 год и Владимира Зеленского, и Бориса Джонсона, и российского политика Владимира Кара-Мурзу, который остается в российской тюрьме. Rus.Postimees поговорил с женой оппозиционера, Евгенией Кара-Мурзой, накануне ее визита в Таллинн о роли ее мужа в демократизации России, заблуждениях Запада о россиянах и войне, которую мир мог не допустить, если бы этого хотел.
"Левада-центр" остается одним из немногих независимых источников информации о состоянии российского общества. Ведущий научный сотрудник центра Алексей Левинсон представил 24 января доклад об отношении к Эстонии и странам Балтии в Москве и соседних с ними регионах России.
Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Американская актриса и модель Донна Жанетт Д'Эррико (54) попала в центр обсуждения. Интернет-комментаторы считают, что 54-летняя актриса слишком стара, чтобы публиковать снимки, на которых она позирует в бикини, пишет Egoiste.
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