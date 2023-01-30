Главное за 30 января ⟩ Приговор Алексееву, слово года и перевод голливудских фильмов в Латвии

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в документальном фильме Би-би-си рассказал, что российский президент Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в преддверии вторжения России в Украину.

В прошлую среду, 25 января, на востоке Турции пассажирский автобус упал в озеро.

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Над дубляжом голливудской киноновинки "Вавилон" с Марго Робби и Брэдом Питтом на русский язык работали латвийские актеры, чьи голоса записали прямо в Риге. Это не первый иностранный фильм за последний год, локализацию которого создали в нашей стране. RUS TVNET разобрался, для какого рынка работают местные артисты и может ли их работа быть использована при пиратских показах в России, сотрудничать с которой отказались главные кинокомпании мира.

В 8:30 утра 19 января я застала Олега Буринского возле его фитнес-центра - он выносил оборудование из спортзала и грузил его в багажник своей машины. "Вот, мелочевку потихоньку перевожу. Но большая часть - тренажеры, которые надо отключать, разбирать, они огромные, одному не справиться. Нанял бригаду, должны вот подъехать", - говорит Олег, закрывая багажник. Потом достает из машины четыре большие коробки и несет их в зал, пишет главный редактор Chayka.lv Инна Плавока.

Правительство Эстонии отметило государственными наградами за 2022 год и Владимира Зеленского, и Бориса Джонсона, и российского политика Владимира Кара-Мурзу, который остается в российской тюрьме. Rus.Postimees поговорил с женой оппозиционера, Евгенией Кара-Мурзой, накануне ее визита в Таллинн о роли ее мужа в демократизации России, заблуждениях Запада о россиянах и войне, которую мир мог не допустить, если бы этого хотел.

"Левада-центр" остается одним из немногих независимых источников информации о состоянии российского общества. Ведущий научный сотрудник центра Алексей Левинсон представил 24 января доклад об отношении к Эстонии и странам Балтии в Москве и соседних с ними регионах России.

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.

Американская актриса и модель Донна Жанетт Д'Эррико (54) попала в центр обсуждения. Интернет-комментаторы считают, что 54-летняя актриса слишком стара, чтобы публиковать снимки, на которых она позирует в бикини, пишет Egoiste.