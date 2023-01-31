Двукратный чемпион Латвии по футболу юрмальский "Спартак" отказался от участия в новом сезоне "Вирслиги", сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Двукратный чемпион Латвии по футболу не сыграет в следующем сезоне
Накануне Совет первой инстанции ЛФФ по лицензированию клубов оценил соответствие участников грядущего сезона "Вирслиги" требованиям. Лицензия на участие в чемпионате выдана восьми клубам, пяти из которых установлен срок полного выполнения определённых условий, а ещё по двум клубам решение было отложено и дано время на устранение несоответствий.
Юрмальский "Спартак" отозвал статус соискателя лицензии.
Решения принимались после проверки соответствия всем критериям, согласованным в процессе лицензирования клубов, по юридическим, спортивным, кадровым и административным вопросам, социальной ответственности, инфраструктуре и финансам. В дополнение к десяти клубам, подавшим документы на получение лицензии на основании своих спортивных результатов в сезоне 2022 года, статус соискателя лицензии получили также саласпилсская "Супер Нова" и футбольный клуб "Гробиняс".
Лицензия ЛФФ была предоставлена командам "Рига", RFS и "Тукумс 2000" после выполнения всех предусмотренных регламентом требований.
Ещё четыре клуба частично выполнили установленные требования, в связи с чем им была выдана лицензия с дополнительным сроком для их полного выполнения.
"Метта", "Лиепая" и "Даугавпилс" до 1 марта должны предоставить или дополнить документы для полного соответствия инфраструктурным критериям, а "Ауда" из Кекавы до 15 февраля должна предоставить или дополнить документы для полного соответствия финансовым критериям.
В отношении чемпиона прошлого года "Валмиеры" решение о выдаче лицензии отложено до 2 февраля. У клуба имеется налоговая задолженность, администрируемая Службой государственных доходов (СГД), а также не выполнено решение ФИФА от 19 января 2022 года о выплате компенсаций за обучение и подготовку игрока донецкого "Шахтёра" Романа Якубы.
В отношении клуба "Елгава" решение о выдаче лицензии отложено до 2 февраля в связи с необходимостью дополнительной оценки советом соответствия соискателя лицензии юридическим и финансовым критериям регламента.
"Спартак" письмом от 30 января проинформировал совет о том, что отзывает свой статус соискателя лицензии ЛФФ категории "А" и отныне будет участвовать в процессе лицензирования клубов "ЛФФ" категории "B" (Первая лига).
При рассмотрении заявки "Супер Новы" на получение лицензии было установлено, что кадровые и административные, а также инфраструктурные критерии соблюдены частично. Клубу выдали лицензию, установив дополнительный срок для полного выполнения требований - до 1 марта подать или дополнить документы, касающиеся инфраструктуры и кадрово-административных критериев.
Также совет принял решение не выдавать лицензию категории "A" команде "Гробиняс" в связи с несоответствием инфраструктурным, спортивным, кадровым и административным критериям. "Гробиняс" имеет право обжаловать решение о невыдаче лицензии в течение пяти рабочих дней со дня уведомления о решении.
Новый сезон чемпионата Латвии по футболу начнётся 11 марта, а завершится 11 ноября.
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