Двукратный чемпион Латвии по футболу не сыграет в следующем сезоне

В отношении чемпиона прошлого года "Валмиеры" решение о выдаче лицензии отложено до 2 февраля. У клуба имеется налоговая задолженность, администрируемая Службой государственных доходов (СГД), а также не выполнено решение ФИФА от 19 января 2022 года о выплате компенсаций за обучение и подготовку игрока донецкого "Шахтёра" Романа Якубы.

В отношении клуба "Елгава" решение о выдаче лицензии отложено до 2 февраля в связи с необходимостью дополнительной оценки советом соответствия соискателя лицензии юридическим и финансовым критериям регламента.

"Спартак" письмом от 30 января проинформировал совет о том, что отзывает свой статус соискателя лицензии ЛФФ категории "А" и отныне будет участвовать в процессе лицензирования клубов "ЛФФ" категории "B" (Первая лига).

При рассмотрении заявки "Супер Новы" на получение лицензии было установлено, что кадровые и административные, а также инфраструктурные критерии соблюдены частично. Клубу выдали лицензию, установив дополнительный срок для полного выполнения требований - до 1 марта подать или дополнить документы, касающиеся инфраструктуры и кадрово-административных критериев.

Также совет принял решение не выдавать лицензию категории "A" команде "Гробиняс" в связи с несоответствием инфраструктурным, спортивным, кадровым и административным критериям. "Гробиняс" имеет право обжаловать решение о невыдаче лицензии в течение пяти рабочих дней со дня уведомления о решении.

Новый сезон чемпионата Латвии по футболу начнётся 11 марта, а завершится 11 ноября.