Скандал в Даугавпилсском университете: Кудиньш освобожден с поста члена совета

В понедельник состоялось заседание Сената ДУ. Один из рассматриваемых вопросов был "О выдвинутых Сенатом ДУ представителях для работы в Совете Даугавпилсского университета".

Учитывая принципы хорошего управления и влияние процесса на публичный образ Даугавпилсского университета,

по этическим соображениям Кудиньш попросил его освободить от должности члена совета, и Сенат проголосовал за отставку Кудиньша, сказано в сообщении ДУ.

Программа Латвийского телевидения De Facto сообщала, что подозрения европейских прокуроров вызвали несколько закупок различных тренингов для сотрудников вуза, которые были предоставлены SIA LR pro. Подозреваются как член правления и официальный владелец компании, так и еще двое задержанных, чья связь с компаний тщательнее скрыта. Оба они принадлежат семье Римвидсов-Мицкевичей: мать-бухгалтер Мария и сын Ян, бывший сенатор ДУ и близкий друг Кудиньша.

В Даугавпилсском университете Янис Кудиньш не только отвечал за вопросы развития, но и являлся членом совета университета, делегированным сенатом. Ранее он был членом Даугавпилсской краевой думы, председателем студенческого совета ДУ и членом правления Даугавпилсского аэропорта. Год назад Кудиньш стал председателем совета Даугавпилсской региональной больницы. Когда он баллотировался на выборах в Сейм от "Объединенного списка" (ОС), то смог подняться с десятого места в списке Латгале на пятое, но все равно не прошел в парламент.