Украина просит у Запада истребители. Франция и Польша готовы об этом подумать, Германия – пока нет

Португальский F-16 Фото: Corbis

В то, что в России это может быть воспринято как эскалация, ни Пентагон, ни европейские союзники не верят, говорилось в статье. "Давайте посмотрим правде в лицо: ядерной войны из-за F-16 не будет", - цитировало Politico одного из своих собеседников.

О том, что Киев обсуждает с Западом передачу истребителей и дальнобойных ракет, на прошлой неделе заявлял и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Я не думаю что в рамках войны этого кто-то не понимает. Поэтому первое - переговоры уже идут, второе - переговоры идут ускоренно, третье - партнеры все это понимают хорошо", - сказал он в интервью каналу "FreeДом".

Хотя еще в пятницу министр обороны Германии сказал, что о поставках Украине истребителей "не может быть и речи" (в интервью изданию Süddeutsche Zeitung): "Истребители являются гораздо более сложными системами, чем боевые танки, и имеют совсем другую дальность полета и огневую мощь. Там мы бы углубились в измерения, от которых я бы сейчас очень предостерегал".

Правительство Нидерландов при этом заявляло, что не исключает поставки таких истребителей.

Еще летом прошлого года Конгресс США одобрил финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов.

США собираются списать большое количество военных самолетов, включая 47 истребителей F-16, а также 48 истребителей F-15. Такое число F-16 позволило бы укомплектовать три-четыре украинские эскадрильи. Кроме того, F-16 стоит на вооружении в 25 странах, многие из которых, вероятно, в будущем захотят обновить свои ВВС. Например, в 2021 году Норвегия продала все свои F-16 в связи с переходом на F-35A.

Производство F-16 началось в конце 1970-х годов, а современные модификации - одноместная F-16C и двухместная F-16D - появились в середине 1980-х. С тех пор эти самолеты не раз модернизировались.

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