Умер один из величайших игроков НХЛ всех времён

Халл играл в НХЛ в 1957-1972 годах за "Чикаго Блэкхокс", а в 1961 году выиграл с командой Кубок Стэнли.

За время своей карьеры канадский форвард 12 раз принимал участие в Матче звёзд НХЛ, дважды признавался самым ценным игроком (MVP) сезона, а также трижды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ.

Халл забил 610 голов в НХЛ за "Чикаго", "Хартфорд Уэйлерс" и "Виннипег Джетс". Ещё 303 шайбы он забросил за "Джетс", когда они играли во Всемирной хоккейной ассоциации (WHA), которая пыталась конкурировать с НХЛ в 1970-х годах.

С национальной сборной Халл участвовал в Суперсерии 1974 года, выиграл Кубок Канады 1976 года.

В 1983 году Халл был внесён в Зал хоккейной славы, и в том же году "Блэкхокс" увековечили его 9-й номер. В 2017 году он вошёл в список 100 величайших игроков НХЛ.