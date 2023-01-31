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Игорь Николаев экстренно госпитализирован

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Игорь Николаев экстренно госпитализирован
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Игорь Николаев
Игорь Николаев Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music/

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт, сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, "скорую" артисту вызвали ранним утром. Врачи диагностировали Николаеву нестабильную стенокардию и госпитализировали.

В данный момент 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии в Центре кардиологии Минздрава в Москве.

В конце марта 2020 года Николаев был госпитализирован в московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Тогда у него не подтвердили Covid-19, но выявили пневмонию.

17 января Николаеву исполнилось 63 года. Он является автором знаменитых советских и российских музыкальных хитов, в том числе для таких артистов, как Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Алла Пугачёва, Наташа Королёва, Филипп Киркоров, и многих других звёзд российской эстрады разных лет.

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