Игорь Николаев экстренно госпитализирован

По данным Telegram-канала, "скорую" артисту вызвали ранним утром. Врачи диагностировали Николаеву нестабильную стенокардию и госпитализировали.

В данный момент 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии в Центре кардиологии Минздрава в Москве.

В конце марта 2020 года Николаев был госпитализирован в московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Тогда у него не подтвердили Covid-19, но выявили пневмонию.

17 января Николаеву исполнилось 63 года. Он является автором знаменитых советских и российских музыкальных хитов, в том числе для таких артистов, как Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Алла Пугачёва, Наташа Королёва, Филипп Киркоров, и многих других звёзд российской эстрады разных лет.