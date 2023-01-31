На прошлой неделе из одного из магазинов Старой Риги гражданин Румынии украл часы стоимостью 50 000 евро, после чего скрылся за границей. Правоохранители задержали только сообщника кражи, сообщает Государственная полиция.
Гражданин Румынии украл в Старой Риге часы стоимостью в 50 000 евро
Правоохранители получили вызов о краже ценных часов в одном из магазинов Старой Риги в четверг, 26 января. Вор проник в магазин и попросил продавщицу показать часы, спрятанные за витриной. Отвлекая продавца, он украл одни из них, приблизительная стоимость которых составляет 50 000 евро.
Правоохранители, проанализировав записи камер видеонаблюдения как из магазина, так и с улиц города, выяснили номер автомобиля, на котором предполагаемый угонщик и его сообщник прибыли на место преступления. Полиция также установила маршрут их передвижения.
Службы также установили личности вора и его сообщника. Оба являются гражданами Румынии, которые остановились в гостинице в Латвии, поясняет полиция.
На следующее утро, 27 января, в гостинице прошел обыск. Правоохранители нашли украденные часы и задержали сообщника. Мужчина 1985 года рождения ранее не попадался полиции, а в настоящее время находится под арестом.
Сам вор скрылся за границей и в настоящее время находится в международном розыске.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 175 Уголовного кодекса - за кражу, если она совершена в крупном размере или организованной группой. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет.
Правоохранители изъяли часы и вернули их в магазин.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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