В Риге выступит популярная боксёрша Агнесе Божа

На турнире состоятся три женских боя. В одном из них выступит титулованная латвийская боксёрша Агнесе Божа (8-5).

В этот раз её противницей станет представительница Франции Марина Сакхаров (5-17-2). Для Агнесе это будет четырнадцатый бой в профессиональной карьере. Свой последний поединок Божа провела в декабре против сербской спортсменки Данки Матюшевиц (0-6), отправив её в технический нокаут. Сегодня латвийская спортсменка усердно работает, чтобы победить 18 февраля.

"Провести хороший бой у себя на родине - это настоящий праздник, к которому я готовлюсь с полной отдачей. У меня было много боёв, но это будет один из самых важных", - отметила Божа.

В рамках шоу также состоятся женские бои с участием латвийских спортсменок Екатерины Марченко и Екатерины Сорокиной. Ещё зрители в ринге увидят таких спортсменов, как Ральф Вилцанс (14-0), Эмилс Шпис (7-1), Богдан Соболь (13-0), Богдан Миронец (6-1), и многих других боксёров.

Начало турнира в 19:00. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о турнире - на официальной странице ‎LNK Boxing.