18 февраля в "Арена Рига" состоится международное боксёрское шоу Tonybet Fight Night. В программе запланировано 10 боксёрских поединков со спортсменами из Бразилии, Польши, Италии, Украины, Литвы и Латвии.
В Риге выступит популярная боксёрша Агнесе Божа
На турнире состоятся три женских боя. В одном из них выступит титулованная латвийская боксёрша Агнесе Божа (8-5).
В этот раз её противницей станет представительница Франции Марина Сакхаров (5-17-2). Для Агнесе это будет четырнадцатый бой в профессиональной карьере. Свой последний поединок Божа провела в декабре против сербской спортсменки Данки Матюшевиц (0-6), отправив её в технический нокаут. Сегодня латвийская спортсменка усердно работает, чтобы победить 18 февраля.
"Провести хороший бой у себя на родине - это настоящий праздник, к которому я готовлюсь с полной отдачей. У меня было много боёв, но это будет один из самых важных", - отметила Божа.
В рамках шоу также состоятся женские бои с участием латвийских спортсменок Екатерины Марченко и Екатерины Сорокиной. Ещё зрители в ринге увидят таких спортсменов, как Ральф Вилцанс (14-0), Эмилс Шпис (7-1), Богдан Соболь (13-0), Богдан Миронец (6-1), и многих других боксёров.
Начало турнира в 19:00. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о турнире - на официальной странице LNK Boxing.
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