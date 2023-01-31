Витенбергс поручил удалить русскоязычный контент с сайтов подведомственных Минсообщения учреждений

Министр также указал на необходимость обновления общедоступной информации на интернет-сайтах с учетом текущей политической и экономической ситуации после вторжения России в Украину.

Хотя некоторые общества капитала Министерства сообщения в основном работают только на внутреннем рынке и не нуждаются в развитии экспорта и налаживании сотрудничества со странами, где легче общаться на русском языке, на их интернет-сайтах все же имеется определенное содержание на русском языке. Кроме того, на сайтах остались различные визуальные материалы и графики, в которых Россия изображена как одна из целевых стран экспорта наряду с другими партнерами.

Витенбергc отмечает, что военное вторжение России в Украину с последовавшими бесчисленными военными преступлениями и зверствами против украинского народа вызвало применение широкого спектра санкций со стороны Европейского союза, в том числе Латвии.

"Неприемлемо, что до сих пор ведется коммуникация на языке, нация которого нанесла такой невообразимый ущерб. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать грузоперевозки с Россией, в то же время не менее важно разорвать ментальную связь, которая существовала десятилетиями", - подчеркнул Витенбергс.

По наблюдениям агентства LETA, в настоящее время информация на веб-сайтах почти всех обществ капитала доступна только на латышском и английском языках.

Единственной компанией, на сайте которой имеется информация и на других языках, является национальная авиакомпания airBaltic.