Абрамович передаст Украине гигантскую сумму денег, вырученную от продажи "Челси"

По данным издания, сумма выручки составляет 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Передача денег уже согласована на уровне правительства Великобритании, однако нужно ещё согласование со стороны Европейского союза.

Весной 2022 года Абрамович обещал передать эти деньги в фонд, созданный для помощи пострадавшим в Украине. Издание отмечает, что сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока ещё неназванный фонд в течение нескольких недель.

Возглавит фонд бывший глава британского офиса Детского фонда ООН (UNICEF) Майк Пенроуз.

Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 по 2022 год. Новым владельцем "Челси" стал консорциум, в который входят американские бизнесмены Тодд Боули и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Ранее стало известно, что Абрамович остаётся посредником между Кремлём и украинскими властями, но его роль сузилась до сделок по обмену пленными и вывозу зерна.