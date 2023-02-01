Снег и обледенение осложняют движение по всей Латвии

Заснеженные участки дороги очищаются и покрываются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 117 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения затруднены на почти всех главных автомобильных дорогах Латвии, а также на региональных автомобильных дорогах по всей Латвии, кроме окрестностей Алуксне, Балви, Лудзы и Мадоны.

Сохраняются масштабные ограничения, введенные во время недавних осадков и оттепели, на гравийных дорогах в Курземе и южной части Латвии. Масштабные ограничения для транспортных средств введены на 44 участках гравийных дорог.

Водителей призывают быть осторожными и выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения, а также планировать дополнительное время в пути.