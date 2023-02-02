Видео ⟩ Наследие болот

Мох обеспечивает свой рост с помощью фотосинтеза - поглощает углекислый газ из атмосферы и выделяет кислород. Весь углерод хранится в болоте. При высыхании торф начинает разлагаться и выделяется углерод, который соединяется с кислородом воздуха с образованием углекислого газа.

Стивриньш отмечает, что если бы в Северном полушарии не было болот - климат был бы на два градуса теплее. Благодаря болотам климат более холодный.

Фото: Jānis Vingris/TVNET

Профессор рассказывает, что самое интересное, что ему удалось найти в болоте - это вулканический пепел от извержения вулкана Хаски в 1875 году в Исландии. По пыльце, найденной в болоте, можно сказать, как развивался ландшафт после отступления ледника - например, в какой момент чума поразила население.

Кстати, болотная вода пригодна для питья, и ее коричневого цвета не стоит бояться. В прошлом болотную воду даже брали с собой в дальние морские путешествия, потому что она не портилась.

Илута Даушкане, исследователь и доцент факультета биологии ЛУ, поясняет, что болото не просто место добычи торфа. "Я на болото смотрю абсолютно иначе - как на пульсирующий живой организм, играющий очень важную роль в жизни любого организма. Если мы говорим о людях, то болота обеспечивают осуществление гидрологических процессов вокруг них и в гораздо более глобальном масштабе. Я смотрю на него как на место биологического многообразия".

Фото: Jānis Vingris/TVNET

Илзе Озола, исследователь болот, сравнивает болота со шкатулкой с драгоценностями. "Как болота как таковые, так и сам торф - наше богатство. Эта шкатулка с драгоценностями действительно большая ценность, которую нельзя раздавать направо и налево, но не нужно и держать под замком. Когда из болота извлекают торф, болото начинает свою вторую жизнь - оно начинает формироваться заново. Это процесс, который не заканчивается.

И поверхность этой шкатулки с драгоценностями, по которой мы ходим - с его волшебством, "зеркалами", росянками, андромедами, сосенками - это еще одна сторона болота, и это наше богатство, которым мы можем гордиться и показывать другим.

Болото - это наша книга по истории, мы сортируем и читаем информацию".

Фото: лого LVAF

Материал создан при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды