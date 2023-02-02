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Видео ⟩ Наследие болот
Фото: Jānis Vingris/TVNET
Jānis Vingris rus.tvnet.lv
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Наследие болот
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Болото является одним из самых интересных и разнообразных биотопов в Латвии. У наших предков оно ассоциировалось с мистикой и опасностью, в наши дни многие воспринимают его лишь как место добычи торфа или, в лучшем случае, место для прогулки на выходных.

Однако болото также способно уменьшить количество диоксида углерода в атмосфере, в свою очередь, ученому оно готово раскрыть информацию о многовековых событиях. Обо всем этом - в документальном фильме режиссера TVNET Яниса Вингриса "Наследие болот".

С древних времен болото занимало важное место как в верованиях, так и в повседневной жизни. Янина Курсите, исследователь фольклора и традиций, литературовед, рассказывает: 

"В латышском фольклоре болото - это два в одном. С одной стороны, это мир духов: когда у девушки или парня умирает отец или мать, спрашивают у любимой Мары - как через болото перебраться? Таким образом, это межпространство, через которое нужно пробраться, чтобы встретить умершую мать. И Мара говорит - ничего не получится, болото посередине, перебраться нельзя. В древних ритуалах на болоте сжигали одежду духов. Значит, болото - это место, связанное с миром духов, с опасностью. И с опасностью быть обманутым. На болоте встречаются блуждающие огни, которые называют лишними огнями - ты их увидишь, и они тебя неизвестно куда заведут".

Курсите также подчеркивает, что в латышском языке много названий, обозначающих болото, кроме того, в зависимости от слова можно было понять, какого типа болото:

"Это означает, что болото было очень важным местом. Болото охраняет само себя - как одно из немногих мест, которые в Латвии еще мало переделаны человеком, но в то же время эти названия - как раскопки под глубокими слоями торфа.

В любом случае в народной традиции болото считалось опасным местом, где был риск получить то, что ты хочешь, но при этом и что-то потерять. Поэтому на болоте нужно было быть осторожным".

Фото: Jānis Vingris/TVNET

Нормунд Стивриньш, профессор географии и наук о Земле ЛУ, поясняет, что болото пришло в ландшафт Латвии в последние 15 000 лет, так как именно столько времени назад с территории Латвии сошел ледник. Сначала образовались озера, мелкие водоемы, а затем начали образовываться первые болота. Интенсивное возникновение болот происходило 10 000-8000 лет назад, и оно продолжается до сих пор с меньшими рывками в развитии. 

"Я как ученый смотрю на болото с культурно-исторической точки зрения, так как оно предоставляет информацию о развитии человека, развитии ландшафта и климата.

Болото длительное время сохраняло пыльцу, остатки растений, вулканический пепел, останки животных и даже микробы - конечно, и ДНК. Все это можно анализировать научными методами и экстрактировать необходимую нам информацию".

По словам Стивриньша, эксперту болото может предоставить разную информацию. "Учитывая эту пыльцу, мы можем понять, что тогда росло. Я регулярно сижу перед микроскопом, вычисляю пыльцу, сотрудничаю с археологами, экологами и биологами. Поле этого я говорю, что там обитало в округе, какие растения. Основываясь на этом, я могу сказать, когда люди начали заниматься сельским хозяйством, когда что-то с людьми произошло и они больше там не живут, а также реконструировать температуру на территории Латвии".

Мох обеспечивает свой рост с помощью фотосинтеза - поглощает углекислый газ из атмосферы и выделяет кислород. Весь углерод хранится в болоте. При высыхании торф начинает разлагаться и выделяется углерод, который соединяется с кислородом воздуха с образованием углекислого газа.

Стивриньш отмечает, что если бы в Северном полушарии не было болот - климат был бы на два градуса теплее. Благодаря болотам климат более холодный.

Фото: Jānis Vingris/TVNET

Профессор рассказывает, что самое интересное, что ему удалось найти в болоте - это вулканический пепел от извержения вулкана Хаски в 1875 году в Исландии. По пыльце, найденной в болоте, можно сказать, как развивался ландшафт после отступления ледника - например, в какой момент чума поразила население.

Кстати, болотная вода пригодна для питья, и ее коричневого цвета не стоит бояться. В прошлом болотную воду даже брали с собой в дальние морские путешествия, потому что она не портилась.

Илута Даушкане, исследователь и доцент факультета биологии ЛУ, поясняет, что болото не просто место добычи торфа. "Я на болото смотрю абсолютно иначе - как на пульсирующий живой организм, играющий очень важную роль в жизни любого организма. Если мы говорим о людях, то болота обеспечивают осуществление гидрологических процессов вокруг них и в гораздо более глобальном масштабе. Я смотрю на него как на место биологического многообразия". 

Фото: Jānis Vingris/TVNET

Илзе Озола, исследователь болот, сравнивает болота со шкатулкой с драгоценностями. "Как болота как таковые, так и сам торф - наше богатство. Эта шкатулка с драгоценностями действительно большая ценность, которую нельзя раздавать направо и налево, но не нужно и держать под замком. Когда из болота извлекают торф, болото начинает свою вторую жизнь - оно начинает формироваться заново. Это процесс, который не заканчивается.

И поверхность этой шкатулки с драгоценностями, по которой мы ходим - с его волшебством, "зеркалами", росянками, андромедами, сосенками - это еще одна сторона болота, и это наше богатство, которым мы можем гордиться и показывать другим.

Болото - это наша книга по истории, мы сортируем и читаем информацию".

Фото: лого LVAF

Материал создан при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды

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