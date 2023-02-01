"Челси" оформил трансфер за рекордную для Англии сумму

Контракт аргентинца с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

Лондонский клуб заплатит "Бенфике" за 22-летнего игрока 121 миллион евро несколькими траншами. По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, первый транш составит примерно 45 млн евро, а остальные пять будут выплачены пропорционально (каждый из них - примерно 15 млн евро).

Трансфер Фернандеса в "Челси" стал самым крупным в истории английского футбола. Ранее рекордной являлась сделка по переходу полузащитника Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" (€117 млн).

Энцо - восьмой новичок "Челси" в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.

Фернандес выступал за "Бенфику" с лета прошлого года после перехода из "Ривер Плейт". Это его первый сезон в европейском футболе. В этом сезоне на счету 22-летнего хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за "Бенфику" во всех турнирах.

В декабре он стал победителем чемпионата мира со сборной Аргентины, отыграв в победном финале с Францией (3:3, 4:2 по пенальти) все 120 минут.