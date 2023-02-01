Басманный суд Москвы журналисту Александру Невзорову заочно присудил восемь лет в колонии в связи с обвинениями в распространении "ложных сведений" о российской армии, сообщает "Медуза".
В России заочно приговорили Невзорова к восьми годам колонии
В России заочно приговорили Невзорова к восьми годам колонии
По мнению следователей, в марте 2022 года Невзоров опубликовал в социальных сетях "заведомо ложную информацию" о сознательном обстреле родильного дома Мариуполя российскими военными и убийстве гражданских жителей в Буче.
Прокуратура Невзорову попросила присудить девять лет колонии.
Ранее Невзоров дал обширное интервью порталу Rus.Postimees, где, в том числе, ответил на вопросы о русских в странах Балтии.
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