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В России заочно приговорили Невзорова к восьми годам колонии

rus.tvnet.lv
В России заочно приговорили Невзорова к восьми годам колонии
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Журналист Александр Невзоров.
Журналист Александр Невзоров. Фото: Ivans Skrjabins

Басманный суд Москвы журналисту Александру Невзорову заочно присудил восемь лет в колонии в связи с обвинениями в распространении "ложных сведений" о российской армии, сообщает "Медуза".

По мнению следователей, в марте 2022 года Невзоров опубликовал в социальных сетях "заведомо ложную информацию" о сознательном обстреле родильного дома Мариуполя российскими военными и убийстве гражданских жителей в Буче.

Прокуратура Невзорову попросила присудить девять лет колонии.

Ранее Невзоров дал обширное интервью порталу Rus.Postimees, где, в том числе, ответил на вопросы о русских в странах Балтии.

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