Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе "Кофемания".

В результате футболист, выступавший на тот момент за "Зенит", ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.

В большом интервью для Сергея Брейна Кокорин рассказал о ситуации, после которой его посадили в тюрьму, а также отметил, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть".

"Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу пройти и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли - на один-два месяца в СИЗО", - заявил Кокорин в интервью YouTube-каналу "Суперлига".

В текущем сезоне Кокорин играет за кипрский "Арис" на правах аренды. Права на игрока принадлежат итальянской "Фиорентине". На Кипре при этом хотят продолжить работу с российским нападающим.

В этом сезоне Кокорин провёл 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.