В среду днем, 1 февраля, в банке Citadele произошел сбой в проведении платежей, сказано на сайте банка.
Затруднено выполнение платежей в интернет-банке Citadele
Затруднено выполнение платежей в интернет-банке Citadele
"Внимание! Сообщаем, что в силу технических причин выполнение платежей, совершенных в интернет-банке или мобильном приложении, в настоящее время затруднено. Также может оказаться невозможным мгновенное использование внесенных на счет средств, не исключено недостоверное отображение остатка на счете", - сообщает банк Citadele.
Банк установил причины сбоев и работает над их устранением.
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