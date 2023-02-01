Фото ⟩ Rīgas siltums дарит Украине генераторы

Всего Rīgas siltums дарит восемь генераторов разной мощности, оказывая поддержку в восстановлении электроснабжения жителей Украины.

Rīgas siltums осуждает войну России в Украине, которая разрушила жизни многих людей. Часть украинского населения была вынуждена уехать, но те, кто остался в Украине, живут в тяжелых условиях, часто без электричества, тепла и воды. Чтобы восстановить ущерб, нанесенный российской армией, необходимо солидаризироваться с украинским народом и поддержать его.

Галерея: Подаренные Rīgas siltums генераторы отправляются в путь в Украину

Понимая, что тепло, вода и электричество являются предпосылками для выживания, особенно в зимних условиях, Rīgas siltums в меру своих возможностей оказывает поддержку жителям Украины и будет продолжать это делать до тех пор, пока это необходимо.

Пожертвование в Украину доставляется с помощью благотворительной организации Ziedot.lv, поддерживающую проект "Электрогенераторы для Украины".