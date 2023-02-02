Австрия высылает четырех российских дипломатов

В австрийском внешнеполитическом ведомстве обвинили двух дипломатов в "действиях, несовместимых с дипломатическим статусом", а двух сотрудников российского представительства при учреждении ООН - в "действиях, несовместимых с соглашением о штаб-квартире".

Последний раз Австрия высылала сотрудников российских представительств в апреле 2022 года - тогда в Россию отправили трех работников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге. МИД России ответил зеркально, выслав четверых сотрудников посольства Австрии.

Визит президента Австрии в Киев