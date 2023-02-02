Самый возрастной футболист мира продолжит карьеру в Европе

55-летний нападающий "Йокогамы" будет выступать в "Оливейренсе" на правах аренды до конца этого сезона.

"Для меня это новое место, но я буду усердно работать, чтобы показать всем игру, благодаря которой я известен", - сказал Миура, которому 26 февраля исполнится 56 лет.

За свою долгую карьеру Миура поиграл в Японии, Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии. Он также представлял такие известные клубы, как "Сантос" и "Палмейрас" из Бразилии, загребское "Динамо" и итальянскую "Дженоа".

Ранее Миура заявлял, что собирается играть на профессиональном уровне как минимум до 60 лет.

Первыми клубами японца стали бразильские "Сантос", "Палмейрас", "Мацубара", "РБ", "XV де Жау" и "Коритиба". В 2017 году он стал самым возрастным автором гола в чемпионате Японии, забив в возрасте 50 лет и 14 дней.

В составе сборной Японии с 1990 по 2000 год Миура сыграл 89 игр и забил 55 голов. В 1992 году Миура помог национальной сборной одержать победу в Кубке Азии, а также был признан лучшим футболистом Азии.