ВИДЕО ⟩ Кошмар Мбаппе: не забил 2 пенальти за минуту, промазал в пустые ворота и получил травму

"ПСЖ" уже на 7-й минуте заработали пенальти после фола на Серхио Рамосе. К точке подошёл Мбаппе, пробил в сторону левой от него штанги, но вратарь Бенжамен Лекомт в прыжке сумел парировать удар.

К счастью для парижан, главный арбитр, проконсультировавшись с видеоассистентом, дал Мбаппе перебить пенальти - оказалось, что голкипер "Монпелье" преждевременно покинул линию ворот. Правда, повторный удар у Килиана тоже не получился - Лекомт смог перевести мяч в штангу, а на добивании форвард "ПСЖ" не смог поразить пустые ворота и пробил выше них, чем поверг трибуны в шок.

В добавок к вышеперечисленному несколько минут спустя Мбаппе получил по ногам, а на 21-й минуте сел на газон и стал держаться за левое бедро. Уходя с поля, Мбаппе сказал медицинскому персоналу, что ему очень больно.

"ПСЖ" дожали "Монпелье" лишь во втором тайме - на 55-й минуте счёт открыл Фабиан Руис, а в середине второго тайма отличился Лионель Месси. Уже под конец игры хозяева размочили счёт усилиями Арно Нордена, но через пару минут получили третий гол от 16-летнего вундеркинда Уоррена Заира-Эмери - 3:1.