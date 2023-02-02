Пока в Украине идёт война, жизнь российских и белорусских спортсменов не может продолжаться в обычном ритме, считает украинская теннисистка Элина Свитолина.
"Не могут не знать о зверствах". Свитолина призвала не допускать россиян к Олимпиаде в Париже
Недавно МОК предложил оценить возможности того, как спортсмены из России и Беларуси могли бы вернуться в международные соревнования.
На это решение отреагировала экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио.
"Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх, так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают невинных людей и спортсменов их шанса?!", - написала Свитолина.
Также она отметила, что Олимпийские игры - это самая большая площадка, которую можно найти в мире спорта. Именно поэтому, по её мнению, российские и белорусские спортсмены не должны возвращаться на международные соревнования.
"Олимпийские игры - это самая большая мечта для спортсменов. Это крупнейшая платформа для привлечения внимания к спорту. Учитывая это, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Ужасные действия их правительств имеют последствия. Их жизнь не может оставаться обычной. Народы РФ и РБ не могут не знать о зверствах, которые они совершают в Украине", - написала Свитолина.
В настоящее время украинская теннисистка занимает 374-е место в мировом рейтинге WTA, так как не выходила на корт с марта прошлого года. В октябре прошлого года Свитолина родила дочь от своего мужа французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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