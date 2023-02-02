Президент России Владимир Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей, в комментарии для веб-газеты Kyiv Post заявил представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
Путин приказал до марта захватить весь Донбасс, заявили в Киеве
Есть признаки того, что Россия готовится к новому масштабному нападению, чтобы захватить восток страны.
"Мы наблюдаем, как русские оккупационные войска переправляют на восток дополнительные ударные группы, единицы оружия и военную технику. В соответствии с данными военной разведки Украины, Путин дал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", - отметил Черняк.
Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных военнослужащих, и у нее нет достаточных сил и средств, чтобы в ближайшие недели начать массированное нападение с этого направления.
"В соответствии с сегодняшней ситуацией укомплектованных ударных групп нет. Нет угрозы того, что Беларусь может присоединиться к российской стороне в нападении на Украину, но это тоже, несомненно, риски, которые необходимо учитывать", - добавил представитель военной разведки.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может готовить новую атаку на Украину 24 февраля, в первую годовщину начала полномасштабной войны. По его словам, Россия мобилизовала около полумиллиона военнослужащих.
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