Путин приказал до марта захватить весь Донбасс, заявили в Киеве

Есть признаки того, что Россия готовится к новому масштабному нападению, чтобы захватить восток страны.

"Мы наблюдаем, как русские оккупационные войска переправляют на восток дополнительные ударные группы, единицы оружия и военную технику. В соответствии с данными военной разведки Украины, Путин дал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", - отметил Черняк.

Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных военнослужащих, и у нее нет достаточных сил и средств, чтобы в ближайшие недели начать массированное нападение с этого направления.

"В соответствии с сегодняшней ситуацией укомплектованных ударных групп нет. Нет угрозы того, что Беларусь может присоединиться к российской стороне в нападении на Украину, но это тоже, несомненно, риски, которые необходимо учитывать", - добавил представитель военной разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может готовить новую атаку на Украину 24 февраля, в первую годовщину начала полномасштабной войны. По его словам, Россия мобилизовала около полумиллиона военнослужащих.