При введении Службы государственной обороны (СГО) дискуссия о подготовке молодых людей как "пушечного мяса" является неуместной, в четверг, 2 февраля, в организованной Министерством обороны дискуссии "Для чего нужен солдат СГО?" заявил командир механизированной бригады Сухопутных войск Латвии полковник Сандрис Гаугерс.
Полковник: дискуссия о "пушечном мясе" в контексте обязательного призыва - не к месту
Несмотря на то, что в обществе звучат мнения о нецелесообразном проведении времени в СГО, Гаугерс отметил, что в начале 90-х годов, начав обязательную службу в вооруженных силах восстановленной Латвии, несмотря на лимитированные финансовые возможности и проблемы того времени, он ни разу не "красил траву", поэтому ему непонятно, откуда возникло ложное представление о том, что молодые солдаты будут чистить картошку или подметать улицы. Время после восстановления независимости Латвии было нелегким, но сейчас в армии совсем другая ситуация.
"Я не считаю обоснованной эту дискуссию, что солдат СГО за 11 месяцев нельзя обучить и они будут пушечным мясом. За 11 месяцев можно научить всему, что нам нужно", - подчеркнул Гаугерс.
Молодые люди в 11 месяцев смогут выучить тот же пакет основного обучения, что и военнослужащие профессиональной службы и земессарги. В то же время молодым людям будут даны специфические навыки и знания, которые будут использоваться в соответствии с потребностями механизированной бригады. Молодых людей будут учить ездить на гусеничных бронированных машинах CVR(T), пользоваться гранатами или пулеметами, или навыкам артиллериста. Люди с знаниями механика смогут "развинчивать" эту технику", - пояснил полковник.
Часть общества считает, что СГО не нужна, потому что Латвия является участником коллективной безопасности, которую охраняет НАТО. Гаугерс на это ответил, что мы можем радоваться Латвии как члену НАТО, но сами также должны участвовать в обороне государства.
Гаугерс подчеркнул, что общество должно расти в самосознании, что мы можем защитить себя и мы ответственны сами за себя, а "не дядя из Америки или Германии придет и сделает работу на нашем месте".
Он также похвалил СГО как механизм общественной интеграции. Даже в 90-е годы на обязательной службе незнающие латышский язык через какое-то время начинали на нем говорить. После службы все солдаты уходили вместе, как друзья, потому что в конце концов живут в Латвии.
Как сообщалось, в настоящее время законопроект о СГО находится в ответственной комиссии Сейма перед рассмотрением во втором чтении.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!