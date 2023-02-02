Полковник: дискуссия о "пушечном мясе" в контексте обязательного призыва - не к месту

Несмотря на то, что в обществе звучат мнения о нецелесообразном проведении времени в СГО, Гаугерс отметил, что в начале 90-х годов, начав обязательную службу в вооруженных силах восстановленной Латвии, несмотря на лимитированные финансовые возможности и проблемы того времени, он ни разу не "красил траву", поэтому ему непонятно, откуда возникло ложное представление о том, что молодые солдаты будут чистить картошку или подметать улицы. Время после восстановления независимости Латвии было нелегким, но сейчас в армии совсем другая ситуация.