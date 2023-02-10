Одной из главных сенсаций минувшего чемпионата Европы по фигурному катанию стала 16-летняя швейцарка Кимми Репонд, которая в первом же взрослом сезоне завоевала медаль.
Фигуристка-модель Кимми Репонд - сенсационная медалистка чемпионата Европы
Кимми Репонд на чемпионате Европы в Финляндии завоевала бронзовую медаль, уступив лишь бельгийке Луне Хендрикс и Анастасии Губановой, которая представляет Грузию.
16-летняя фигуристка в Финляндии показала два великолепных проката, а также харизму, обаяние и эмоции. Посмотрите на реакцию спортсменки после оценок, которые гарантировали ей медаль.
"Это лучше, чем день рождения. Я так счастлива! Сегодня невероятный день, это мой первый чемпионат Европы, а я всю жизнь мечтала сюда попасть", - сказала Кимми.
Швейцарка родилась в семье адвоката и бизнесмена. В детстве Кимми занималась как фигурным катанием, так и музыкой. Кстати, у неё есть три сестры, и все они связаны с фигурным катанием.
Старшая, Жероми, завершила соревновательную карьеру и теперь тренирует младших сестёр. Самой маленькой фигуристке семьи Репонд - Калин - 9 лет, и она уже выступает на чемпионате Швейцарии. Сама Кимми - пятикратная чемпионка страны по юниорам и явно хочет большего.
Кимми ещё и модель: швейцарка постоянно появляется в рекламе различных брендов, снимается для обложек. "Фигурное катание и работа моделью на самом деле довольно похожи: на короткое время ты примеряешь разные образы, переодеваешься в нарядные платья и работаешь перед публикой", - считает Кимми.
Своё будущее с подиумом девушка совершенно не связывает - она хочет поступить на медицинский факультет и стать врачом.
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