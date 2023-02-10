Фигуристка-модель Кимми Репонд - сенсационная медалистка чемпионата Европы

Кимми Репонд на чемпионате Европы в Финляндии завоевала бронзовую медаль, уступив лишь бельгийке Луне Хендрикс и Анастасии Губановой, которая представляет Грузию.

16-летняя фигуристка в Финляндии показала два великолепных проката, а также харизму, обаяние и эмоции. Посмотрите на реакцию спортсменки после оценок, которые гарантировали ей медаль.

"Это лучше, чем день рождения. Я так счастлива! Сегодня невероятный день, это мой первый чемпионат Европы, а я всю жизнь мечтала сюда попасть", - сказала Кимми.

Швейцарка родилась в семье адвоката и бизнесмена. В детстве Кимми занималась как фигурным катанием, так и музыкой. Кстати, у неё есть три сестры, и все они связаны с фигурным катанием.

Старшая, Жероми, завершила соревновательную карьеру и теперь тренирует младших сестёр. Самой маленькой фигуристке семьи Репонд - Калин - 9 лет, и она уже выступает на чемпионате Швейцарии. Сама Кимми - пятикратная чемпионка страны по юниорам и явно хочет большего.