В официальном сообщении Организации Объединенных Наций (ООН) два эксперта выразили поддержку инициативам Международного Олимпийского комитета (МОК) разрешить спортсменам России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях.
Эксперты ООН заявили о недопустимости дискриминации спортсменов России и Беларуси
Уже почти год Россия при поддержке Беларуси реализует расширенную атаку на Украину, однако неугасающие военные действия по-прежнему не считается достаточной основой для того, чтобы запретить всем спортсменам стран-агрессоров участие во всех международных соревнованиях. Все еще есть исключения, например, в теннисе.
С приближением Олимпийских игр 2024 года в Париже, Международный Олимпийский комитет (МОК) недавно призвал оценить возможности возвращения спортсменов России и Беларуси к международным соревнованиям. Такую инициативу осудили страны Балтии, Польша и Украина.
"Два эксперта ООН признательны МОК, который поддерживает участие спортсменов России и Беларуси в соревнованиях в статусе нейтральных участников", - говорится в сообщении, распространенном ООН.
Упомянутые в сообщении эксперты - это гречанка Александра Ксантаки (особый референт ООН по вопросам культурных прав) и индийка К.П. Ашвини (специальный референт ООН о видах современного расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости).
"С разрешения МОК спортсмены смогут участвовать в Парижских Олимпийских играх в 2024 году", - говорится в сообщении ООН, в котором указывается на необходимость уважать права всех спортсменов согласно Олимпийской хартии.
Ранее МОК в своем сообщении отметил, что "ни одному спортсмену нельзя отказывать в участии в соревнованиях только из-за паспорта" и что "поэтому надо продолжать исследовать возможности, как спортсмены могут участвовать в соревнованиях с жесткими условиями".
Эксперты ООН считают, что предложение МОК вызвало серьезные вопросы о прямой дискриминации. Они просят гарантировать, что ни один спортсмен не дискриминируется по своей национальности, и подчеркивает, что не следует требовать от спортсменов становиться на какую-либо из вовлеченных в конфликт сторон.
"Мы понимаем желание поддержать украинских спортсменов и Олимпийское сообщество Украины, которое ужасно страдает в войне вместе со всеми остальными украинцами, но Олимпийский комитет и, в целом, Олимпийское сообщество обязаны соблюдать Олимпийскую хартию, а также международные нормы прав человека, запрещающие дискриминацию", - говорится в сообщении ООН.
"Это условие открывает двери давлению и интерпретации. Для всех спортсменов, независимо от их национальности, правила должны быть одинаковыми. Это включает в себя указание на то, что запрещена поддержка любой национальной, расовой или религиозной ненависти, что является подстрекательством к дискриминации, враждебности или насилию".
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