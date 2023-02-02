Эксперты ООН заявили о недопустимости дискриминации спортсменов России и Беларуси

Ранее МОК в своем сообщении отметил, что "ни одному спортсмену нельзя отказывать в участии в соревнованиях только из-за паспорта" и что "поэтому надо продолжать исследовать возможности, как спортсмены могут участвовать в соревнованиях с жесткими условиями".

Эксперты ООН считают, что предложение МОК вызвало серьезные вопросы о прямой дискриминации. Они просят гарантировать, что ни один спортсмен не дискриминируется по своей национальности, и подчеркивает, что не следует требовать от спортсменов становиться на какую-либо из вовлеченных в конфликт сторон.

"Мы понимаем желание поддержать украинских спортсменов и Олимпийское сообщество Украины, которое ужасно страдает в войне вместе со всеми остальными украинцами, но Олимпийский комитет и, в целом, Олимпийское сообщество обязаны соблюдать Олимпийскую хартию, а также международные нормы прав человека, запрещающие дискриминацию", - говорится в сообщении ООН.

"Это условие открывает двери давлению и интерпретации. Для всех спортсменов, независимо от их национальности, правила должны быть одинаковыми. Это включает в себя указание на то, что запрещена поддержка любой национальной, расовой или религиозной ненависти, что является подстрекательством к дискриминации, враждебности или насилию".