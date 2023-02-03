На Тейке, на улице Лиелвардес, внезапно загорелся автомобиль BMW. На помощь пришли несколько водителей и прохожих, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Посреди улицы в Риге загорелся BMW. Окружающие пришли на помощь
Посреди улицы в Риге загорелся BMW. Окружающие пришли на помощь
Когда BMW пятой серии ехал по улице, багажник неожиданно начал дымиться. Водитель остановился на обочине улицы Лиелвардеc, к нему подбежали жители района и другие водители.
Дымящую машину заметил и экипаж Рижской муниципальной полиции, который поспешил на помощь.
Для тушения пламени использовались огнетушители. Когда прибыли пожарные, специалисты убедились, что горение больше не продолжится.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!