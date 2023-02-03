Видео ⟩ Посреди улицы в Риге загорелся BMW. Окружающие пришли на помощь

Когда BMW пятой серии ехал по улице, багажник неожиданно начал дымиться. Водитель остановился на обочине улицы Лиелвардеc, к нему подбежали жители района и другие водители.

Дымящую машину заметил и экипаж Рижской муниципальной полиции, который поспешил на помощь.

Для тушения пламени использовались огнетушители. Когда прибыли пожарные, специалисты убедились, что горение больше не продолжится.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке