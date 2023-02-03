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Видео ⟩ Посреди улицы в Риге загорелся BMW. Окружающие пришли на помощь

rus.tvnet.lv
Посреди улицы в Риге загорелся BMW. Окружающие пришли на помощь
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Фото: Zane Bitere/LETA

На Тейке, на улице Лиелвардес, внезапно загорелся автомобиль BMW. На помощь пришли несколько водителей и прохожих, сообщает передача Degpunktā.

Когда BMW пятой серии ехал по улице, багажник неожиданно начал дымиться. Водитель остановился на обочине улицы Лиелвардеc, к нему подбежали жители района и другие водители.

Дымящую машину заметил и экипаж Рижской муниципальной полиции, который поспешил на помощь.

Для тушения пламени использовались огнетушители. Когда прибыли пожарные, специалисты убедились, что горение больше не продолжится.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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