Диагноз – бесплодие. Это трудно осознать, но можно преодолеть: интервью с врачом

У мужчины тоже могут быть состояния, при которых к лечению бесплодия нужно обращаться на ранней стадии, например, травмы тестикул, заболевание свинкой во взрослом возрасте, импотенция или какая-либо другая сексуальная дисфункция, химиотерапия / лучевая терапия в анамнезе.

Существует мнение, что бесплодие можно лечить в любом возрасте. Правда ли это?

Отчасти это утверждение правдиво. Зачать ребенка можно и в 50 лет, однако здесь есть вопрос о пригодности генетического материала. Если пациентка хочет использовать свои яйцеклетки, то в 50 лет забеременеть будет невозможно, потому что собственные резервы уже исчерпаны. В свою очередь, если заморозить яйцеклетки или эмбрионы за несколько лет и после соответствующей подготовки поместить их обратно в матку, то возможность забеременеть будет.

Сколько времени необходимо для того, чтобы определить причины бесплодия?

В наши дни, благодаря новейшим технологиям и методам, определить причины бесплодия можно всего за два месяца и, подобрав наиболее эффективный метод, немедленно начать лечение. Хочу подчеркнуть, что не во всех случаях единственным выходом будет IVF или медицинское оплодотворение. Иногда после соответствующего процесса лечения удается забеременеть естественным путем.