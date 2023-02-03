Руководство ГАС обвинили в нарушениях поставок колючей проволоки для забора на границе

В общедоступном календаре Рижского городского суда указано, что директору ГАС Рамоне Иннусе предъявлено обвинение. Директором ГАС она стала летом 2021 года по назначению тогдашнего министра внутренних дел Сандриса Гиргенса.

Обвинение также предъявлено Оскару Дзиркалису, руководителю отдела развития инфраструктуры ГАС, одному из трех заместителей Иннусы; Раймонду Дуцису, который в настоящее время является главой административно-закупочного отдела ГАС; начальнику отдела юридической поддержки закупок юридического отдела ГАС Байбе Дзене и совладельцу компании DN Sistemas Юрису Тейвансу.

Первое судебное заседание в Рижском городском суде назначено на 24 апреля.

ГАС и упомянутые чиновники агентству LETA комментариев не предоставили, в том числе о том, применялись ли к ним меры пресечения. На этот вопрос не ответили и в прокуратуре.

Не называя имен лиц, прокуратура сообщила в заявлении для СМИ в конце декабря прошлого года, что обвинения после расследования Бюро внутренней безопасности предъявлены в крупном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением с серьезными последствиями.

Прокуратура считает, что в период с 20 октября по 6 декабря 2021 года обвиняемый бизнесмен, действуя в интересах компании, в сотрудничестве с четырьмя должностными лицами ГАС поставил агентству 25 000 метров колючей проволоки Concertina CBT-60 предназначенные для строительства временного забора на границе Латвии и Белоруссии, понимая, что проволока не соответствует требованиям закупки.

Таким образом обвиняемые, по версии прокуратуры, мошенническим путем присвоили 373 602 евро.

В прошлом году ГАС заключило договоры на поставку колючей проволоки с компаниями Aimasa и DN Sistēmas. Aimasa получила договоры на 275 650 евро и 484 500 евро, DN Sistēmas - на 239 217 евро. Aimasa выиграла и конкурс на установку забора.