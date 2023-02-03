Определилась дата боя Усик - Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

"Бой на 100% пройдёт в последнюю субботу апреля. Где будет поединок, думаю, определится в течение ближайшей недели. Если мы не сможем сделать то, о чём нас просят, с Тайсоном и Усиком в Саудовской Аравии, то бой состоится в Великобритании. Но мы не так уж далеки от того, к чему нам нужно прийти в переговорах с саудитами", - приводит слова промоутера talkSPORT.