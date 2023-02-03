Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 29 апреля. Об этом talkSPORT рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.
Определилась дата боя Усик - Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира
"Бой на 100% пройдёт в последнюю субботу апреля. Где будет поединок, думаю, определится в течение ближайшей недели. Если мы не сможем сделать то, о чём нас просят, с Тайсоном и Усиком в Саудовской Аравии, то бой состоится в Великобритании. Но мы не так уж далеки от того, к чему нам нужно прийти в переговорах с саудитами", - приводит слова промоутера talkSPORT.
Напомним, что на счету 36-летнего Александра Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской организации (IBO) и WBA Super в супертяжёлом весе.
Украинец в своем последнем бою в августе прошлого года в Джидде (Саудовская Аравия) защитил свои титулы, победив британца Энтони Джошуа раздельным решением судей.
На счету 34-летнего британского тяжеловеса Фьюри 33 победы, одна ничья и также ни одного поражения. В данный момент ему принадлежит титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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