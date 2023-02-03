Расследуется дело о взятках в Ропажском самоуправлении: причастны восемь человек

31 января KNAB провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах самоуправления Ропажского района. Возбуждено уголовное дело по подозрению в возможном взяточничестве муниципальных чиновников. Взятки физическое лицо давало в интересах юридического лица с целью победы в закупках, организованных самоуправлением.

Дело заведено 24 октября 2022 года о взяточничестве и пособничество во взяточничестве.

В настоящее время право на защиту имеют восемь фигурантов уголовного дела. К семерым из этих лиц были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

БПБК предоставит дополнительную информацию об уголовном процессе, как только это не будет противоречить интересам следствия.

Как сообщалось, к делу может быть причастна Елена Тока, бывший исполнительный директор Гаркалнского самоуправления. В настоящее время Тока является заместителем исполнительного директора Ропажского самоуправления и работает в Гаркалнской волостной администрации.

По неофициальной информации, представители KNAB посетили кабинеты и других бывших работников Гаркалнского самоуправления. Они побывали как в Улброке, так и в Гаркалне.

После административной реформы в состав Ропажского края вошли бывший Ропажский, Гаркалнский и Стопиньский края, а также город Вангажи Инчукалнского края.