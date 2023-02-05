Новые фото обнаженной Памелы Андерсон взорвали Сеть

Напомним, что скоро состоится выход автобиографичного фильма "Памела: история любви", А одноименная книга была презентована 31 января.

В ней опубликованы откровенные подробности из жизни Памелы, многие из которых шокируют. К примеру, в детстве на полном серьезе планировала убийство своей няни.

В своих мемуарах Памела Андерсон рассказала о ссоре с бывшим мужем Томми Ли, которая привела к их разводу.

Напомним, голливудская звезда и секс-символ 90-х официально была замужем 4 раза. Ее мужьями были рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, продюсер Рик Саломон, а с продюсером Джоном Питерсом официального брака у звезды не было. В 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, но этот брак продлился чуть больше года.