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Новые фото обнаженной Памелы Андерсон взорвали Сеть

rus.tvnet.lv
Новые фото обнаженной Памелы Андерсон взорвали Сеть
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55-летняя фотомодель, актриса и секс-символ 90-х Памела Андерсон (Pamela Anderson) в издании Interview появилась свежей съемке. Звезда предстала в разных образах. В том числе полностью обнаженной.

Напомним, что скоро состоится выход  автобиографичного фильма "Памела: история любви", А одноименная книга была презентована 31 января.

В ней опубликованы откровенные подробности из жизни Памелы, многие из которых шокируют. К примеру, в детстве на полном серьезе планировала убийство своей няни.

В своих мемуарах Памела Андерсон рассказала о ссоре с бывшим мужем Томми Ли, которая привела к их разводу. 

Напомним, голливудская звезда и секс-символ 90-х официально была замужем 4 раза. Ее мужьями были рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, продюсер Рик Саломон, а с продюсером Джоном Питерсом официального брака у звезды не было. В 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, но этот брак продлился чуть больше года.

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