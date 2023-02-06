В Латвии создана цифровая платформа CargoPoint, значительно облегчающая процессы логистики грузов

Необходимо подчеркнуть, что все перевозки, осуществляемые через CargoPoint, застрахованы, что обеспечивает грузоотправителю дополнительную безопасность.

Руководитель стартапа Мартиньш Луцаус, объясняет, что в транспортной отрасли, так же как и в других сферах, внедряются различные цифровые решения, однако цель CargoPoint – оцифровать и автоматизировать стандартные процессы, создав таким образом превосходный продукт, одинаково полезный для широкого круга различных пользователей. Здесь важно подчеркнуть, что выгоду получают оба пользователя платформы – и грузоотправители, и перевозчики. Грузоотправители могут рассчитывать на то, что их груз будет доставлен быстрее и по лучшей рыночной цене, которая будет определена путем аукциона. Между тем, транспортные компании могут рассчитывать на то, что платформа будет обеспечивать все более стабильную загрузку имеющегося у них транспорта.