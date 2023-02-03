Mash: фигуристу Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног

По данным источника, операция планируется в ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук 45-летнего Костомарова.

Бывший фигурист был подключён к ЭКМО больше пяти дней, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на ней ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса. Отмечается, что Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.

Напомним, Костомаров находится в реанимации с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ и ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя.

Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трёхкратными чемпионами Европы.

В 2022 году Костомаров поддержал российское вторжение в Украину. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всём мире, а сейчас с Украиной в своих интересах - это утопия! Россия - не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" - написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

13 декабря 2022 года Костомаров за поддержку войны попал в санкционный список Верховной рады Украины. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.