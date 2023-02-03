ISW: Путин переоценил силы своей армии, требуя захватить Донбасс к марту

"Возможно, Путин произвел переоценку возможностей вооруженных сил России. ISW не нашла доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боеспособность для нанесения ударов по украинским силам на востоке Украины и захвата более 11 300 квадратных километров неоккупированной территории в Донецкой области (более более 42% от общей площади Донецкой области) к марту, как распорядился Путин", - говорится в сообщении американского аналитического центра.