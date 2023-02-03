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ISW: Путин переоценил силы своей армии, требуя захватить Донбасс к марту

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ISW: Путин переоценил силы своей армии, требуя захватить Донбасс к марту
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: Harold Escalona/Shutterstock

По мнению аналитиков Американского института изучения войны (ISW), российский лидер Владимир Путин, возможно, переоценил возможности российских войск, потребовав захвата Донецкой и Луганской областей Украины к марту.

"Возможно, Путин произвел переоценку возможностей вооруженных сил России. ISW не нашла доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боеспособность для нанесения ударов по украинским силам на востоке Украины и захвата более 11 300 квадратных километров неоккупированной территории в Донецкой области (более более 42% от общей площади Донецкой области) к марту, как распорядился Путин", - говорится в сообщении американского аналитического центра.

Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов ранее сообщал, что Путин поручил командующему украинской операцией в российской армии Валерию Герасимову захватить Донбасс к марту, поэтому в феврале и марте на востоке Украины ожидаются активные боевые действия.

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