По мнению аналитиков Американского института изучения войны (ISW), российский лидер Владимир Путин, возможно, переоценил возможности российских войск, потребовав захвата Донецкой и Луганской областей Украины к марту.
ISW: Путин переоценил силы своей армии, требуя захватить Донбасс к марту
"Возможно, Путин произвел переоценку возможностей вооруженных сил России. ISW не нашла доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боеспособность для нанесения ударов по украинским силам на востоке Украины и захвата более 11 300 квадратных километров неоккупированной территории в Донецкой области (более более 42% от общей площади Донецкой области) к марту, как распорядился Путин", - говорится в сообщении американского аналитического центра.
Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов ранее сообщал, что Путин поручил командующему украинской операцией в российской армии Валерию Герасимову захватить Донбасс к марту, поэтому в феврале и марте на востоке Украины ожидаются активные боевые действия.
NEW: A Ukrainian intelligence official stated that #Putin ordered the Russian military to capture #Donetsk and #Luhansk oblasts by March 2023, supporting ISW’s most likely course of action assessment for a Russian offensive in eastern #Ukraine. Latest: https://t.co/KVnPz0GGlB pic.twitter.com/YHHq0WKAAQ— ISW (@TheStudyofWar) February 3, 2023
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